En Vivo Mundial 2026

EN VIVO Argentina vs. Austria: Messi se tomó revancha y convirtió el 1-0 para la Selección

Lionel Messi
Lionel Messi

Tras fallar un penal en el comienzo del partido, la "Pulga" definió perfecto y le da la ventaja a la "Albiceleste".

Hace 10 Min
15:09 hs

Comenzó la segunda mitad

Argentina 1 - Austria 0

14:53 hs

Final de la primera etapa

Argentina vence a Austria 1-0, con gol de Messi, que sigue haciendo historia.

14:45 hs

Así fue el gol de Messi

14:43 hs

Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Con el gol ante Austria, "Leo" llegó a los 17 tantos y superó a Miroslav Klose, que quedó con 16.

14:42 hs

40' PT: Amonestado en Austria

Stefan Posch vio la primera amarilla en el equipo europeo.

14:41 hs

38' PT: ¡Gol argentino!

Gran jugada por la izquierda. Facundo Medina envió el centro atrás, Thiago Almada la dejó pasar y apareció Lionel Messi para definir de primera.

Argentina 1 - Austria 0

14:37 hs

35' PT: Argentina sigue con problemas

El encuentro sigue siendo parejo. Austria está metido atrás y a la Selección le cuesta generar peligro.

14:26 hs

23' PT: Primera pausa de hidratación

Argentina empezó mejor, pero tras el penal fallado se cayó anímicamente y Austria comenzó a animarse. Partido parejo.

Argentina 0 - Austria 0

14:18 hs

16' PT: Argentina sintió el golpe del penal errado

Austria mejoró y merodea el área argentina. La Selección bajó el ritmo y le cuesta.

14:18 hs

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14:14 hs

Así fue el penal fallado por Messi

14:09 hs

7' PT: Messi falló el penal

Increíblemente, el '10' la tiró afuera.

Argentina 0 - Austria 0

14:06 hs

3' PT: Posible penal para Argentina

Lautaro Martínez se iba solo frente al arco y lo bajaron entre dos austríacos.

14:01 hs

Comenzó el partido

Argentina ya juega frente a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

13:43 hs

Argentina se prepara para el duelo ante Austria

13:38 hs

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Las cábalas, presentes

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Así forma la Selección contra Austria

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12:44 hs

Maradona, siempre presente

Banderas, camisetas, bombos, caretas y carteles son algunas de las cosas que siempre aparecen en las antesalas de los encuentros, y más aún en los de la Selección argentina. Pero lo que nunca falta y siempre se hace presente es el hincha argentino vestido de Diego Maradona. A 40 años del histórico Gol del Siglo y la Mano de Dios, la figura del capitán vuelve a aparecer en las tribunas como parte del ritual de cada previa albiceleste.

La 10 y Maradona en la espalda del hincha argentino EFE La 10 y Maradona en la espalda del hincha argentino EFE
12:42 hs

Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi

La expectativa crece en Dallas ante el inminente partido entre la Selección Argentina y Austria en el estadio AT&T. Hoy, Lionel Messi se encuentra frente a la posibilidad de romper tres de las marcas más emblemáticas en la historia de la Copa del Mundo. A días de haber igualado a Miroslav Klose y a Roberto Rivelino tras su triplete frente a Argelia, el capitán argentino busca quedar en solitario como máximo goleador, jugador con más triunfos y artillero de larga distancia del certamen.

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La licenciada en nutrición Sol Gordó propone ocho opciones ricas, equilibradas y libres de culpa para transformar el clásico menú de los encuentros futbolísticos en alternativas llenas de sabor y salud.

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12:39 hs

El equipo confirmado de Argentina

Lionel Scaloni ya tiene decidido el equipo titular, que repetirá la base del debut con una sola modificación: el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, quien había arrancado frente a Argelia pero fue reemplazado en el entretiempo.

El once sería con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; una línea de cuatro conformada por Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; en el mediocampo estarán Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández; mientras que el tridente ofensivo lo integrarán Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.

12:38 hs

La selección argentina llegó al estadio

A menos de dos horas del comienzo del partido, el plantel de la Selección argentina, junto al cuerpo técnico, ya llegó al AT&T Stadium para disputar el encuentro ante Austria.

12:17 hs

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

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Lo que tenés que saber

La Selección Argentina de Lionel Messi enfrenta a Austria en busca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Dallas Stadium desde las 14 horas (de nuestro país) y se puede ver en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, el canal 109 de Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

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