EN VIVO Argentina vs. Austria: Messi se tomó revancha y convirtió el 1-0 para la Selección

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El equipo confirmado de Argentina

Lionel Scaloni ya tiene decidido el equipo titular, que repetirá la base del debut con una sola modificación: el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, quien había arrancado frente a Argelia pero fue reemplazado en el entretiempo.

El once sería con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; una línea de cuatro conformada por Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; en el mediocampo estarán Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández; mientras que el tridente ofensivo lo integrarán Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.