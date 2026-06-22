EN VIVO Argentina vs. Austria: Messi se tomó revancha y convirtió el 1-0 para la Selección

Comenzó la segunda mitad
Argentina 1 - Austria 0
Final de la primera etapa
Argentina vence a Austria 1-0, con gol de Messi, que sigue haciendo historia.
Así fue el gol de Messi
¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador— telefe (@telefe) June 22, 2026
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Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales
Con el gol ante Austria, "Leo" llegó a los 17 tantos y superó a Miroslav Klose, que quedó con 16.
40' PT: Amonestado en Austria
Stefan Posch vio la primera amarilla en el equipo europeo.
38' PT: ¡Gol argentino!
Gran jugada por la izquierda. Facundo Medina envió el centro atrás, Thiago Almada la dejó pasar y apareció Lionel Messi para definir de primera.
Argentina 1 - Austria 0
35' PT: Argentina sigue con problemas
El encuentro sigue siendo parejo. Austria está metido atrás y a la Selección le cuesta generar peligro.
23' PT: Primera pausa de hidratación
Argentina empezó mejor, pero tras el penal fallado se cayó anímicamente y Austria comenzó a animarse. Partido parejo.
Argentina 0 - Austria 0
16' PT: Argentina sintió el golpe del penal errado
Austria mejoró y merodea el área argentina. La Selección bajó el ritmo y le cuesta.
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Así fue el penal fallado por Messi
MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9
7' PT: Messi falló el penal
Increíblemente, el '10' la tiró afuera.
Argentina 0 - Austria 0
3' PT: Posible penal para Argentina
Lautaro Martínez se iba solo frente al arco y lo bajaron entre dos austríacos.
Comenzó el partido
Argentina ya juega frente a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Argentina se prepara para el duelo ante Austria
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) June 22, 2026
Entrada en calor Albiceleste.
¡En 20 minutos comienza a rodar la pelota! #TodosJuntos pic.twitter.com/heQcBpllrn
LA GACETA en el AT&T Stadium de Dallas: un escenario imponente en la previa de Argentina
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Las cábalas, presentes
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Así forma la Selección contra Austria
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¡Once inicial confirmado para el segundo compromiso!
Así formará #Argentina para el duelo ante #Austria
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Maradona, siempre presente
Banderas, camisetas, bombos, caretas y carteles son algunas de las cosas que siempre aparecen en las antesalas de los encuentros, y más aún en los de la Selección argentina. Pero lo que nunca falta y siempre se hace presente es el hincha argentino vestido de Diego Maradona. A 40 años del histórico Gol del Siglo y la Mano de Dios, la figura del capitán vuelve a aparecer en las tribunas como parte del ritual de cada previa albiceleste.
Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi
La expectativa crece en Dallas ante el inminente partido entre la Selección Argentina y Austria en el estadio AT&T. Hoy, Lionel Messi se encuentra frente a la posibilidad de romper tres de las marcas más emblemáticas en la historia de la Copa del Mundo. A días de haber igualado a Miroslav Klose y a Roberto Rivelino tras su triplete frente a Argelia, el capitán argentino busca quedar en solitario como máximo goleador, jugador con más triunfos y artillero de larga distancia del certamen.
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El equipo confirmado de Argentina
Lionel Scaloni ya tiene decidido el equipo titular, que repetirá la base del debut con una sola modificación: el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, quien había arrancado frente a Argelia pero fue reemplazado en el entretiempo.
El once sería con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; una línea de cuatro conformada por Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; en el mediocampo estarán Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández; mientras que el tridente ofensivo lo integrarán Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.
La selección argentina llegó al estadio
A menos de dos horas del comienzo del partido, el plantel de la Selección argentina, junto al cuerpo técnico, ya llegó al AT&T Stadium para disputar el encuentro ante Austria.
¡LA LLEGADA DE ARGENTINA AL ESTADIO!— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Austria y compartimos el momento del arribo.
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Lo que tenés que saber
La Selección Argentina de Lionel Messi enfrenta a Austria en busca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Dallas Stadium desde las 14 horas (de nuestro país) y se puede ver en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, el canal 109 de Flow, Disney+ Premium y Paramount+.