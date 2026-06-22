Copa del Mundo

Inmortal: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales

El capitán tuvo su revancha tras errar un penal en el arranque y abrió el marcador en Dallas ante Austria. Con este tanto, la "Pulga" llegó a los 17 goles en la cita máxima y superó el récord de Miroslav Klose.

Inmortal: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales
Hace 16 Min

Lionel Messi no para de hacer historia en el Mundial 2026. El astro frotó la lámpara para adelantar a la selección argentina frente a Austria y, de paso, adueñarse de una marca mítica que reconfigura la historia de los mundiales.

Con su grito ante el combinado europeo, el '10' argentino alcanzó la cifra de 17 goles en Copas del Mundo, rompiendo el empate que mantenía con el alemán Miroslav Klose y ubicándose como el máximo artillero de la competición en completa soledad.

El crack rosarino venía de igualar la línea del atacante teutón en el debut hace apenas seis días, gracias a un espectacular triplete contra Argelia.

El desahogo llegó a los 38 minutos de la primera mitad y tuvo un sabor a revancha para el futbolista de la Selección. En los primeros compases del encuentro, la "Pulga" había sufrido la frustración de fallar un tiro desde el punto del penal. Lejos de bajonearse por el golpe, el '10' finalizó una fantástica jugada colectiva para romper el cero.

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