Inmortal: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales

El desahogo llegó a los 38 minutos de la primera mitad y tuvo un sabor a revancha para el futbolista de la Selección. En los primeros compases del encuentro, la "Pulga" había sufrido la frustración de fallar un tiro desde el punto del penal. Lejos de bajonearse por el golpe, el '10' finalizó una fantástica jugada colectiva para romper el cero.