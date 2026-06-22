La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

La difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi sacudió la interna de la Selección Argentina en plena disputa del Mundial 2026. El episodio no solo generó malestar en el entorno del capitán Lionel Messi, sino que también encendió las alarmas dentro de la concentración albiceleste, donde se tomó una medida tajante para evitar nuevas situaciones similares.