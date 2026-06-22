La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

La difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi sacudió la interna de la Selección Argentina en plena disputa del Mundial 2026. El episodio no solo generó malestar en el entorno del capitán Lionel Messi, sino que también encendió las alarmas dentro de la concentración albiceleste, donde se tomó una medida tajante para evitar nuevas situaciones similares.
Ante este escenario, el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mantuvieron conversaciones con las parejas y familiares directos de los futbolistas. La decisión fue clara: evitar cualquier tipo de contacto con la prensa durante la estadía en Estados Unidos.
La medida apunta a blindar al grupo, especialmente a Messi, quien habría sido uno de los más afectados por la circulación de la información falsa. Según trascendió, la indicación incluye no brindar entrevistas, no hablar en off y mantener un perfil completamente bajo frente a los medios.