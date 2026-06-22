El Dallas Stadium, una joya tecnológica: así es el estadio donde Argentina jugará ante Austria

Uno de los rasgos más impactantes del recinto es su gigantesca pantalla led, una estructura de 600 toneladas que cuelga a 27 metros del campo de juego. Desde su inauguración, ostenta el récord Guinness como la pantalla de alta definición más grande en un estadio deportivo. Sus dimensiones equivalen a la altura de un edificio de siete pisos o a la mitad de una cancha de fútbol, permitiendo una visibilidad privilegiada desde cualquier sector.