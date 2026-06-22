Insólito momento en el Mundial: le propuso matrimonio a su novia en la tribuna y el empate de Cabo Verde arruinó el momento

Una escena viral en las redes sociales

El contraste entre la felicidad de la pareja y el festejo del seleccionado africano quedó registrado en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes mostraron cómo la euforia por la propuesta de matrimonio fue reemplazada casi instantáneamente por la preocupación de los hinchas uruguayos por el resultado del partido. La secuencia se convirtió en una de las más comentadas del Mundial y sumó un capítulo inesperado a una jornada que terminó con preocupación para el equipo de Marcelo Bielsa, obligado a buscar una victoria ante España para seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda.