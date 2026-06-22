Copa del Mundo

Insólito momento en el Mundial: le propuso matrimonio a su novia en la tribuna y el empate de Cabo Verde arruinó el momento

Una pareja uruguaya protagonizó una emotiva escena en las tribunas del Hard Rock Stadium, pero el festejo quedó interrumpido por el gol de la igualdad del seleccionado africano.

Insólito momento en el Mundial: le propuso matrimonio a su novia en la tribuna y el empate de Cabo Verde arruinó el momento
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Un hincha uruguayo propuso matrimonio a su novia en el Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026, momento que fue interrumpido por el gol del empate 2-2 de Cabo Verde.
  • Tras el beso de la pareja y los aplausos del público, Hélio Varela anotó el gol de Cabo Verde por un error defensivo, cambiando la euforia por incredulidad de forma inmediata.
  • El video se viralizó rápidamente en redes sociales como uno de los momentos más curiosos del torneo, mientras Uruguay queda obligado a vencer a España para seguir con vida.
Resumen generado con IA

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 dejó una de las postales más curiosas del torneo. Lejos de una jugada dentro del campo de juego, la situación que captó la atención de miles de personas ocurrió en las tribunas del Hard Rock Stadium y tuvo como protagonistas a una pareja de hinchas uruguayos.

Mientras transcurría el partido, un simpatizante decidió aprovechar el escenario para realizar una propuesta de matrimonio. Con su hijo en brazos y un anillo en la mano, el joven se arrodilló frente a su pareja ante la mirada de cientos de espectadores que rápidamente comprendieron lo que estaba ocurriendo.

La escena despertó una inmediata reacción de los presentes. Los aplausos se multiplicaron en las tribunas y los hinchas comenzaron a entonar el clásico “¡Uruguay, nomá!”, antes de dar paso al tradicional pedido de “¡Beso, beso!”. La pareja respondió al reclamo del público y selló el momento con un beso que parecía destinado a convertirse en uno de los recuerdos más especiales de la jornada.

Sin embargo, la celebración duró apenas unos segundos. Justo cuando toda la atención estaba puesta en los futuros esposos, Hélio Varela aprovechó una descoordinación entre la defensa celeste y el arquero Fernando Muslera para marcar el empate de Cabo Verde. El gol modificó por completo el clima en el estadio y generó una mezcla de sorpresa, incredulidad y risas entre los espectadores.

Una escena viral en las redes sociales

El contraste entre la felicidad de la pareja y el festejo del seleccionado africano quedó registrado en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes mostraron cómo la euforia por la propuesta de matrimonio fue reemplazada casi instantáneamente por la preocupación de los hinchas uruguayos por el resultado del partido. La secuencia se convirtió en una de las más comentadas del Mundial y sumó un capítulo inesperado a una jornada que terminó con preocupación para el equipo de Marcelo Bielsa, obligado a buscar una victoria ante España para seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda.

Temas Mundial 2026 Selección uruguaya de fútbol
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