Entre cábalas, familia y pasión mundialista, así se vive la previa del partido de la Selección en Tucumán

Mientras el Mundial se juega en diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, en Tucumán la pasión se traslada a bares, oficinas y hogares. LA GACETA recorrió un bar temático del centro de la capital donde la previa se vive con intensidad, humor y costumbres bien argentinas. El lugar, decorado con pósters de figuras del deporte nacional, se convirtió desde temprano en punto de encuentro de grupos de amigos, familias y estudiantes que decidieron pausar la rutina para acompañar el partido de la Selección.