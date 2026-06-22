Entre cábalas, familia y pasión mundialista, así se vive la previa del partido de la Selección en Tucumán
Resumen para apurados
- Hinchas tucumanos viven con pasión y cábalas la previa del partido de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial en locales y oficinas de la capital provincial.
- La expectativa crece en el bar Argento Club, donde familias y amigos comparten amuletos históricos, mientras oficinas y facultades flexibilizan horarios para ver el partido.
- Este fervor refleja cómo la pasión mundialista paraliza la actividad cotidiana en Tucumán, consolidando costumbres y alterando la rutina pública durante el torneo.
Mientras el Mundial se juega en diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, en Tucumán la pasión se traslada a bares, oficinas y hogares. LA GACETA recorrió un bar temático del centro de la capital donde la previa se vive con intensidad, humor y costumbres bien argentinas. El lugar, decorado con pósters de figuras del deporte nacional, se convirtió desde temprano en punto de encuentro de grupos de amigos, familias y estudiantes que decidieron pausar la rutina para acompañar el partido de la Selección.
Entre los primeros testimonios que pudo recoger este diario aparece el de un grupo de amigos que llegó temprano al bar Argento Clud. Con optimismo, arriesgaron un resultado claro: “3 a 0 para Argentina”, con distintos nombres para los goles, aunque todos coinciden en el mismo final feliz.
En otra mesa, una joven celebraba su cumpleaños rodeada de amigas, con coronas, decoración y la convicción de que el partido podía convertirse en una cábala perfecta. “Hoy gana Argentina sí o sí”, repetían entre risas, mientras organizaban la previa como parte del festejo.
Pero una de las postales más representativas llegó de la mano de una familia de Alberdi. Padre e hija compartieron la previa con una tradición que ya arrastra varios años y que, según contaron, se consolidó después del Mundial ganado en 2022.
El padre llevó consigo una colección de objetos vinculados a los títulos de la Selección: réplicas de pelotas históricas y recuerdos de distintas Copas del Mundo. Entre ellos, la Tango ’78, la Jalisco del ’86 y la pelota de Qatar 2022. “Es un amuleto que nos acompaña en cada partido”, explicó.
La hija, que debía rendir un examen de Psicología Social luego del encuentro, reconoció que ajustó su jornada académica al horario del partido. Incluso la facultad habría modificado parcialmente las clases para acompañar la situación.
Trabajo, amigos y resultados que se apuestan en grupo
El clima laboral también se vio atravesado por el partido. Algunos trabajadores admitieron que interrumpirán la jornada para ver el encuentro en grupo. “Hasta que empiece el partido trabajamos y después cortamos todo”, contaron.
Las predicciones se repiten con una curiosa coincidencia: la mayoría apuesta a un 3 a 0 para Argentina, con goles repartidos entre Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
En medio de la conversación, incluso surgieron debates futboleros, sugerencias sobre decoración del bar y referencias a ídolos actuales como Enzo Fernández.