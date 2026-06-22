El Grupo H, bajo la lupa argentina: cuentas, posibles rivales y un posible cruce pesado en puerta

El panorama comenzó a aclararse tras la goleada de España por 4-0 frente a Arabia Saudita y el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde. Con esos resultados, la tabla quedó abierta y con múltiples escenarios de cara a la última fecha: España lidera con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde suman 2, mientras que Arabia Saudita cierra con 1 pero aún mantiene chances matemáticas de avanzar.