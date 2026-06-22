Mundial 2026

Cuándo y a qué hora juega Argentina con Jordania por la fecha 3 del Mundial 2026

El equipo dirigido por Scaloni disputará el último encuentro del Grupo J.

SOLIDO. Argentina se muestra como uno de los mejores equipos de la primera fase. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
SOLIDO. Argentina se muestra como uno de los mejores equipos de la primera fase. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina enfrentará a Jordania por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 el sábado 23 de junio a las 23:00 en Dallas, con el objetivo de asegurar el primer puesto del grupo.
  • Luego de vencer a Austria, la Selección ya clasificó pero busca el liderazgo, mientras que Jordania necesita sumar puntos para mantener la ilusión de avanzar de fase.
  • Este choque definirá el cruce de octavos para Argentina y servirá para consolidar su juego, mientras Jordania buscará hacer historia y clasificar a la siguiente ronda.
Resumen generado con IA

El triunfo ante Austria por la fecha 2 del Mundial 2026 todavía resuena en el vestuario, pero el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya puso la cabeza en el tercer y último compromiso del Grupo J. El rival de turno será Jordania, una selección que llega con la ilusión de dar el golpe y que buscará sumar puntos para meterse entre los mejores terceros.

El partido se jugará el próximo sábado 23 de junio, desde las 23.00 (hora de Argentina), en el imponente Dallas Stadium. El escenario, con capacidad para más de 80.000 espectadores, será el telón de fondo de un partido que, aunque parece favorable para la Scaloneta, tiene sus condimentos: Argentina ya está clasificada, pero el primer puesto del grupo aún no está asegurado, y Jordania necesita sumar para mantener vivas sus esperanzas mundialistas.

Jordania, un rival con el que no hay que confiarse

Jordania no es un nombre habitual en las grandes citas del fútbol mundial. Sin embargo, su presencia en la Copa del Mundo ya es un logro histórico para el país asiático.

Para Argentina, el desafío será no confiarse. La Scaloneta viene de un triunfo que generó un clima de euforia, pero el cuerpo técnico sabe que los partidos de fase de grupos pueden esconder trampas. Jordania no tiene nada que perder y todo por ganar, lo que lo convierte en un rival peligroso.

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