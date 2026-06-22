Cuándo y a qué hora juega Argentina con Jordania por la fecha 3 del Mundial 2026

El partido se jugará el próximo sábado 23 de junio, desde las 23.00 (hora de Argentina), en el imponente Dallas Stadium. El escenario, con capacidad para más de 80.000 espectadores, será el telón de fondo de un partido que, aunque parece favorable para la Scaloneta, tiene sus condimentos: Argentina ya está clasificada, pero el primer puesto del grupo aún no está asegurado, y Jordania necesita sumar para mantener vivas sus esperanzas mundialistas.