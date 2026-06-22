LA GACETA en el AT&T Stadium de Dallas: un escenario imponente en la previa de Argentina
Resumen para apurados
- El periodista de LA GACETA reportó desde el AT&T Stadium de Dallas la previa del partido entre Argentina y Austria por el Mundial, destacando la infraestructura del estadio.
- Propiedad de los Dallas Cowboys, el recinto climatizado destaca por su techo retráctil, obras de arte y una colosal pantalla colgante de 600 toneladas sobre el campo de juego.
- El imponente escenario consolida un modelo de estadios multipropósito de alta tecnología que redefinen la experiencia de los espectadores en grandes citas internacionales.
Desde el sector de prensa del imponente AT&T Stadium, en Dallas, el enviado especial de LA GACETA, Bruno Farano, contó en LG Play, minutos antes de que arranque del partido entre Argentina y Austria, cómo es la experiencia en ese lugar, que excede ampliamente lo futbolístico y se transforma en un espectáculo arquitectónico y tecnológico en sí mismo.
“Es monstruoso, impactante desde todo punto de vista”, describió nuestro enviado especial al ingresar al recinto. La primera sensación es la térmica: el salto del calor exterior a un ambiente climatizado que transforma por completo la experiencia del ingreso, como ocurre en aeropuertos o grandes centros comerciales.
El estadio -propiedad de Dallas Cowboys y uno de los más emblemáticos de la NFL- fue concebido como una obra monumental financiada por el magnate Jerry Jones, con la idea de construir el recinto deportivo más moderno de Estados Unidos. El resultado es un espacio que ya fue sede de eventos de primer nivel como el Super Bowl y que combina deporte, arte y espectáculo.
En su interior, el impacto continúa: una pantalla gigante suspendida sobre el campo de juego domina la escena. Según detalló Farano en la transmisión, la estructura pesa cerca de 600 toneladas y cuelga a más de 20 metros del césped.
El estadio cuenta además con techo retráctil, que puede abrirse o cerrarse en pocos minutos, y un sistema de iluminación diseñado para mantener en óptimas condiciones el césped incluso en condiciones extremas.
A esto se suma una ambientación que incluye esculturas, pinturas y obras de arte distribuidas en distintos sectores, con la intención de convertir la visita en una experiencia cultural más allá del deporte.