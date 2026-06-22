Lionel Messi: "Intentaremos darle más alegrías a la gente"

A pesar de la fatiga, el triunfo trae la calma necesaria para afrontar lo que queda del torneo de una manera más holgada. El capitán remarcó el valor de asegurar el pase a la siguiente ronda: "Nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todo es muy igualado y muy intenso. Por eso, estamos felices por haber sumado seis puntos y ya la clasificación".