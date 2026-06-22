Lionel Messi: "Intentaremos darle más alegrías a la gente"
Tras el trabajado triunfo ante Austria, el capitán de la selección argentina analizó el pase a la siguiente ronda, admitió su bronca por el penal fallado que luego pudo remediar y destacó la enorme intensidad de un torneo donde nadie regala nada.
Resumen para apurados
- Lionel Messi lideró la clasificación de la selección argentina a la próxima fase del Mundial 2026 tras vencer a Austria en un disputado partido de la fase de grupos.
- Tras superar un penal fallado y un duro desgaste físico, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales al alcanzar cinco tantos en dos partidos disputados.
- Esta clasificación anticipada aporta tranquilidad al plantel para afrontar la fase eliminatoria del Mundial, mientras el capitán promete seguir dándole alegrías a los hinchas.
La selección argentina selló su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026 tras la victoria frente a Austria.
Al finalizar el encuentro, Lionel Messi dialogó con la prensa y compartió sus sensaciones sobre el desarrollo del juego. Fiel a su estilo, el "10" dejó en claro que, aunque el camino no es sencillo, el compromiso con el público argentino sigue intacto.
La paridad del Mundial y la autocrítica por el penal
El capitán argentino valoró la importancia de haber sacado adelante un partido complejo, entendiendo que la exigencia en este nivel es máxima. "Estaba dentro de los planes obviamente conseguir la victoria, pero sabíamos que no iba a ser fácil", explicó el crack.
En ese sentido, el desarrollo del encuentro obligó al equipo a una faceta más luchada que de costumbre. Messi señaló las dificultades para desplegar su juego habitual: "Hoy nadie regala nada, se juega todo con mucha intensidad, nos costó tener esas posesiones largas que siempre tenemos".
La jornada también tuvo momentos de tensión para el astro argentino, quien debió reponerse a una situación adversa desde los doce pasos. El capitán confesó su frustración inicial, pero también cómo logró dar vuelta la página: "Hubo momentos en los que estuve con mucha bronca por errar el penal, pero lo pude remediar".
Respecto a cómo esa jugada modificó el destino del partido, analizó los imponderables del juego. "Está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal, que podría haber aumentado o no, pero quizás no hubiesen llegado los otros, nunca se sabe. Estoy feliz con el equipo", aseguró.
Además, el atacante puso en perspectiva el gran objetivo alcanzado en esta fase. "Lo importante es la clasificación, siempre en nuestro planes está ganar todos los partidos", afirmó con contundencia.
Un récord histórico en medio del desgaste físico
Con su actuación de hoy, Messi alcanzó la impresionante cifra de cinco tantos en apenas dos partidos, convirtiéndose oficialmente en el solitario máximo anotador de la historia de los Mundiales. Sin embargo, el enorme desgaste que demandó el cruce ante los europeos le impidió tomar real dimensión del logro en el vestuario.
Al ser consultado por la histórica marca, el "10" reconoció el cansancio extremo que sentía tras el pitazo final. "No recuerdo. Estoy cansado, con pocas fuerzas y me cuesta pensar. Estoy disfrutando de este momento y con ganas de ir con mis compañeros", sinceró.
A pesar de la fatiga, el triunfo trae la calma necesaria para afrontar lo que queda del torneo de una manera más holgada. El capitán remarcó el valor de asegurar el pase a la siguiente ronda: "Nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todo es muy igualado y muy intenso. Por eso, estamos felices por haber sumado seis puntos y ya la clasificación".
Asimismo, el futbolista destacó la excelente sintonía y el clima que se vive dentro del plantel. "Todo este grupo vive esto con mucha felicidad. Cuando nos juntamos, disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente así", expresó con orgullo.
Finalmente, Messi envió un mensaje directo al corazón de los hinchas. Con la mira puesta en las instancias decisivas, el capitán concluyó con una promesa de cara al futuro: "Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle más".