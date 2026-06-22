Cómo quedó Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026

El primer tanto del atacante del Inter Miami ante Austria no fue uno más. Llegó en un partido clave para las aspiraciones argentinas, en un contexto de máxima exigencia y con la necesidad de sumar tres puntos para asegurar el primer lugar del grupo. Como tantas otras veces, el capitán tomó la pelota, encaró y definió con la jerarquía que lo convirtió en el mejor jugador de la historia.