Mundial 2026

Cómo quedó Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026

La "Scaloneta" sigue dependiendo de su capitán, que una vez más responde cuando la selección lo necesita.

FESTEJO. Messi y Enzo Fernández festejan el 1 a 0 de Argentina ante Austria. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
FESTEJO. Messi y Enzo Fernández festejan el 1 a 0 de Argentina ante Austria. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se convirtió en el único goleador del Mundial 2026 tras marcar el gol del triunfo 1-0 de Argentina ante Austria en la fase de grupos del torneo.
  • Con este gol, el capitán de 39 años suma cuatro tantos en el torneo, superando a sus escoltas directos. El triunfo permitió a la Selección asegurar el liderazgo de su grupo.
  • Este logro consolida la vigencia de Messi en su posible último Mundial y refuerza el favoritismo de Argentina para revalidar el título obtenido en la edición de Qatar 2022.
Resumen generado con IA

Los goles que convirtió Lionel Messi ante Austria no solo le dieron un triunfo clave a la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, sino que también le permitió quedar como el goleador del torneo en soledad, al menos por el momento. El delantero de la Scaloneta acumula cinco tantos, dos más que Deniz Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá), sus perseguidores más inmediatos en la tabla de artilleros.

Un escalón más abajo, con dos goles, quedaron el alemán Kai Havertz, los brasileños Matheus Cunha y Vinicius Júnior, el español Mikel Oyarzábal, el francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane, entre otros. 

Inmortal: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales

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El primer tanto del atacante del Inter Miami ante Austria no fue uno más. Llegó en un partido clave para las aspiraciones argentinas, en un contexto de máxima exigencia y con la necesidad de sumar tres puntos para asegurar el primer lugar del grupo. Como tantas otras veces, el capitán tomó la pelota, encaró y definió con la jerarquía que lo convirtió en el mejor jugador de la historia.

El segundo llegó sobre el final para sentenciar un partido complicado para los dirigidos por Lionel Scaloni. El 2 a 0 que dejó al seleccionado nacional a un paso de los 16avos de final. 

Messi y su relación con los Mundiales

No es la primera vez que el rosarino se convierte en protagonista absoluto de una Copa del Mundo. En Qatar 2022, el 10 argentino fue una de las figuras del torneo y lideró a la selección al tercer título de su historia. Ahora, en el Mundial 2026, el capitán parece dispuesto a repetir la hazaña y, de paso, quedarse con un récord individual que suma a su leyenda.

Con 39 años, Messi sigue demostrando que el tiempo no pasa por él. Su capacidad para leer el juego, su precisión en el pase y su olfato goleador lo mantienen en la élite del fútbol mundial. El Mundial 2026 es, quizás, su última gran cita con la historia, y el capitán argentino no quiere desaprovecharla.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbol
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