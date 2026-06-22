Copa del Mundo

Mundial 2026: así están las posiciones de los 12 grupos y qué selecciones ya dieron un paso hacia la clasificación

Entre equipos que ya se perfilan y zonas al rojo vivo, la Copa del Mundo empieza a definir su mapa de clasificados.

Copa Mundial de la FIFA 2026 | AFP
Copa Mundial de la FIFA 2026 | AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante la fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica, diversas selecciones definen su clasificación a los 16avos de final al disputarse la segunda fecha del torneo.
  • México, Estados Unidos y Alemania lideran con puntaje ideal tras ganar sus dos partidos, mientras potencias como Argentina y España buscan consolidar su liderazgo en esta fecha.
  • Los próximos partidos definirán los cruces eliminatorios de la siguiente fase, donde el resultado de Argentina determinará su potencial rival en el cuadro final del torneo.
Resumen generado con IA

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en una etapa decisiva. Con varias selecciones que ya disputaron dos partidos y otras que todavía deben completar la segunda fecha, el panorama empieza a aclararse en la lucha por los boletos a los 16avos de final.

Entre los equipos que dieron un paso firme hacia la clasificación aparecen México, Estados Unidos y Alemania, únicos seleccionados que lograron ganar sus dos primeros encuentros y lideran sus respectivas zonas con puntaje ideal.

En el Grupo A, México manda con seis unidades y quedó muy cerca de asegurar su presencia en la próxima ronda. Corea del Sur ocupa el segundo lugar con tres puntos, mientras que Chequia y Sudáfrica mantienen chances de clasificación.

El Grupo B tiene una definición abierta. Canadá y Suiza comparten la cima con cuatro puntos cada uno, mientras que Bosnia-Herzegovina y Qatar aún conservan posibilidades matemáticas de avanzar.

Brasil y Marruecos encabezan el Grupo C con cuatro unidades, aunque Escocia, que suma tres, sigue en carrera y promete una última fecha apasionante. Haití, sin puntos, quedó en una situación comprometida.

En el Grupo D, Estados Unidos es uno de los equipos más sólidos del torneo hasta el momento. Con dos victorias en dos presentaciones lidera con seis puntos. Australia y Paraguay lo persiguen con tres, mientras que Turquía cierra sin unidades.

Alemania también exhibe puntaje perfecto en el Grupo E. El conjunto germano suma seis puntos y una diferencia de gol que lo posiciona como uno de los candidatos. Costa de Marfil es escolta con tres unidades.

La pelea más cerrada aparece en el Grupo F. Países Bajos y Japón lideran con cuatro puntos, Suecia se mantiene expectante con tres y Túnez quedó obligado a ganar en la última jornada.

Egipto tomó la delantera en el Grupo G con cuatro unidades, seguido por Irán y Bélgica, ambos con dos puntos. Nueva Zelanda todavía mantiene opciones de clasificación.

Uno de los grupos más atractivos es el H. España lidera con cuatro puntos tras golear a Arabia Saudita, mientras que Uruguay y Cabo Verde comparten el segundo puesto con dos unidades. La definición promete ser apasionante y de allí podría surgir el rival de Argentina en los 16avos de final si la Albiceleste gana el Grupo J.

España derrotó a Arabia Saudita por 4-0. España derrotó a Arabia Saudita por 4-0.

En el Grupo I, Noruega y Francia comenzaron con victoria y lideran con tres puntos, aunque todavía deben completar la segunda fecha. Senegal e Irak buscan recuperarse para seguir con vida.

Por su parte, Argentina y Austria encabezan el Grupo J con tres puntos luego de sus triunfos en el debut. Este lunes protagonizarán un duelo clave en Dallas que podría definir al líder de la zona y acercar a uno de los dos equipos a la clasificación.

El Grupo K tiene a Colombia en lo más alto tras su victoria inicial. Detrás aparecen Portugal y República Democrática del Congo con un punto cada uno, mientras que Uzbekistán buscará reaccionar.

Finalmente, Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con tres unidades tras sus respectivos triunfos en el estreno. Croacia y Panamá intentarán recuperarse para no quedar tempranamente eliminados.

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