Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Con casi dos fechas aún por disputarse, el panorama sigue lejos de definirse. Los cruces de 16avos dependen directamente de qué terceros logren avanzar, lo que genera un efecto dominó en toda la llave. Los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L todavía no tienen rival confirmado: su destino se definirá recién cuando se complete la tabla general de terceros, convirtiendo la última fecha en un momento decisivo para buena parte del cuadro. Incluso para los que logren clasificar como terceros, el camino no estará del todo escrito: dependiendo de su ubicación final en esa tabla, los cruces pueden variar considerablemente, con apenas algunas excepciones donde los emparejamientos ya están prácticamente definidos.