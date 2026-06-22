Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Resumen para apurados
- La FIFA aplica en el Mundial 2026 un nuevo formato donde ocho de los doce mejores terceros clasificarán a 16avos de final, debido a la ampliación histórica a 48 selecciones.
- Para definir los ocho clasificados, se comparan simultáneamente los puntos, diferencia de gol, goles a favor y Fair Play de los doce terceros tras finalizar la fase de grupos.
- Este sistema mantendrá la incertidumbre hasta la última fecha, definirá cruces complejos y obligará a las selecciones a cuidar cada gol, cambiando la estrategia del torneo.
El Mundial 2026 empezó a mostrar en la cancha las consecuencias de su nuevo formato. La ampliación a 48 selecciones impulsada por la FIFA no solo incrementó la cantidad de partidos, sino que instaló una lógica distinta: la clasificación ya no depende únicamente de terminar primero o segundo en el grupo. En pleno desarrollo de la fase de grupos, la tabla de los mejores terceros se convirtió en un frente paralelo de competencia tan determinante como la pelea por el liderazgo.
De los 12 grupos, los dos primeros avanzan de manera directa a los 16avos de final. Pero ocho de los doce equipos que terminen terceros también lograrán meterse en la fase eliminatoria, lo que genera una comparación constante entre selecciones de distintas zonas.
A diferencia de otros Mundiales, donde cada grupo se resolvía de forma independiente, ahora los equipos que ocupan el tercer lugar no solo miran su propia tabla: también siguen de cerca lo que ocurre en los otros once grupos.
¿Cómo funciona el sistema de mejores terceros?
El criterio de clasificación entre los terceros es claro y se aplica en este orden: puntos, diferencia de gol, goles a favor, fair play y ranking FIFA. En ese contexto, cada tanto puede ser determinante. Un empate con goles puede valer más que uno sin tantos, y una derrota ajustada puede mantener con vida a un equipo en la pelea por meterse entre los ocho mejores.
Con casi dos fechas aún por disputarse, el panorama sigue lejos de definirse. Los cruces de 16avos dependen directamente de qué terceros logren avanzar, lo que genera un efecto dominó en toda la llave. Los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L todavía no tienen rival confirmado: su destino se definirá recién cuando se complete la tabla general de terceros, convirtiendo la última fecha en un momento decisivo para buena parte del cuadro. Incluso para los que logren clasificar como terceros, el camino no estará del todo escrito: dependiendo de su ubicación final en esa tabla, los cruces pueden variar considerablemente, con apenas algunas excepciones donde los emparejamientos ya están prácticamente definidos.