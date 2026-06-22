Por qué un cuarto de grupo podría tener mejores números que un tercero en el Mundial 2026 y aun así quedar eliminado

La ampliación del Mundial a 48 selecciones trajo consigo un formato completamente nuevo. Ahora hay 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzan los dos primeros de cada zona y también los ocho mejores terceros para completar el cuadro de 32 clasificados a los 16avos de final. Sin embargo, detrás de ese sistema aparece una contradicción reglamentaria que podría derivar en una situación tan extraña como injusta: un equipo que termine cuarto en su grupo podría tener mejores números que varios terceros clasificados, pero igualmente quedarse afuera.