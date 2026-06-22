El camino de LA GACETA al Fan Fest en Dallas: autopistas, contrastes urbanos y la pasión por Messi en el Mundial

En medio del viaje, el traslado en Uber también expuso parte del mosaico cultural de la ciudad. Yuri, la conductora oriunda de San Antonio, resume a este diario la conexión local con el Mundial y, especialmente, con la Argentina: “Voy por Argentina, es el favorito. A mi hijo le encanta Messi”, le cuenta la mujer a Matías Auad, uno de los dos periodistas enviados por LA GACETA al Mundial.