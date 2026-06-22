Copa del Mundo

El camino de LA GACETA al Fan Fest en Dallas: autopistas, contrastes urbanos y la pasión por Messi en el Mundial

El trayecto hacia el principal punto de encuentro de hinchas en la ciudad texana deja ver el despliegue organizativo de la FIFA y el movimiento constante que genera el torneo en la región.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Periodistas de LA GACETA recorrieron el Fan Fest de la FIFA en Dallas, EE.UU., para cubrir el fervor de los hinchas por la Selección Argentina en el marco del Mundial.
  • El trayecto hacia el predio de Fair Park, de gran magnitud, evidenció la efervescencia por Lionel Messi y los contrastes de una ciudad fragmentada y en constante crecimiento.
  • El evento muestra cómo el fanatismo por Messi trasciende fronteras y cómo la organización de un macroevento deportivo convive con los desafíos urbanos y sociales de la sede.
Resumen generado con IA

El trayecto hacia el Fan Fest oficial de la FIFA en Dallas, Estados Unidos, se convierte en una experiencia en sí misma dentro del clima mundialista que rodea a la Selección Argentina. Desde las autopistas texanas, el recorrido atraviesa una ciudad en plena efervescencia por el torneo, rumbo a uno de los epicentros del evento: Fair Park, un complejo de grandes dimensiones preparado para recibir a miles de hinchas.

El Fan Fest está diseñado como un espacio de encuentro para quienes no pueden acceder al estadio, pero quieren vivir el partido en pantalla gigante, rodeados de actividades, activaciones de marcas, gastronomía y entretenimiento. Según pudo observar LA GACETA en el lugar, el predio abarca una extensión comparable a más de 100 cuadras, lo que refuerza la escala del operativo montado por la FIFA en esta sede.

En medio del viaje, el traslado en Uber también expuso parte del mosaico cultural de la ciudad. Yuri, la conductora oriunda de San Antonio, resume a este diario la conexión local con el Mundial y, especialmente, con la Argentina: “Voy por Argentina, es el favorito. A mi hijo le encanta Messi”, le cuenta la mujer a Matías Auad, uno de los dos periodistas enviados por LA GACETA al Mundial.

El fenómeno Lionel Messi vuelve a aparecer como eje recurrente. Desde gestos cotidianos hasta atenciones especiales en hoteles, el fanatismo por el 10 trasciende fronteras y se convierte en un elemento visible en la previa de cada partido de la Albiceleste.

El recorrido también deja ver la identidad de Dallas como una ciudad extensa y fragmentada en múltiples localidades conectadas por autopistas. Con una población en constante crecimiento, la movilidad depende casi exclusivamente del vehículo particular o del transporte público regional, en un entramado urbano que puede implicar trayectos de hasta 45 minutos entre sectores.

Ya en las inmediaciones de Fair Park, el Fan Fest aparece como un punto neurálgico de la experiencia mundialista. El espacio combina shows, juegos, gastronomía típica y propuestas culturales que buscan replicar el clima de un estadio, pero en formato abierto.

Sin embargo, el despliegue también convive con tensiones propias del crecimiento acelerado de la ciudad. Durante el recorrido se advierten obras en distintos sectores y contrastes urbanos visibles, incluyendo la situación de personas en situación de calle reubicadas en algunas zonas céntricas, una problemática que forma parte del debate local en paralelo a la organización del evento.

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