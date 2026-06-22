Mundial 2026

Ocho ideas de picadas para el Mundial: qué recomienda una nutricionista

La licenciada en nutrición Sol Gordó propone ocho opciones ricas, equilibradas y libres de culpa para transformar el clásico menú de los encuentros futbolísticos en alternativas llenas de sabor y salud.

Es posible comer rico en las picadas sin dejar de lado la dieta.
Es posible comer rico en las picadas sin dejar de lado la dieta. Imagen generada con inteligencia artificial de Gemini
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Sol Gordó presentó ocho propuestas de picadas saludables para disfrutar durante los partidos del Mundial 2026 en Argentina, promoviendo el comer sin culpa.
  • El menú incluye opciones como tablas mediterráneas, pinchos y papas al horno, reemplazando los embutidos tradicionales por ingredientes que aportan mayor saciedad y nutrientes.
  • Esta propuesta busca romper el mito de que comer sano implica privarse, promoviendo hábitos de alimentación más conscientes y equilibrados durante futuros eventos deportivos.
Resumen generado con IA

Los eventos que ameritan reuniones entre amigos y familia nos dan un excelente motivo para servir siempre en la mesa algo para picar. Jamón, queso, salame, mortadela y papas forman el combo básico explosivo de cada encuentro. Pero una nutricionista asegura que es posible elegir picadas que nos hagan sentir bien para cada partido.

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En su cuenta de Instagram, la licenciada en nutrición Sol Gordó, especialista en nutrición clínica y deportiva, compartió un listado con ocho picadas diferentes para alentar a la Selección. Cada una de ellas combina opciones diferentes y constituye excelentes alternativas a las picadas tradicionales.

“Disfrutar no significa elegir entre comer sano o darte un gusto”, señala la nutricionista y explica que se pueden implementar algunos cambios simples en nuestras elecciones para armar una mesa rica, variada y equilibrada para la previa mundialista. “La alimentación también se disfruta, sin prohibiciones y sin culpa”, observa.

  • Tabla Mediterránea. Ideal para sumar fibra y grasas saludables.
  • Tabla proteica. Aporta mayor saciedad y menos picoteo durante el partido.
  • Tabla de vegetales y dips. Una opción fresca y llena de color.
  • Pinchos saludables. Fáciles de preparar y muy proteicos para compartir.
  • Nachos versionados. Una forma de disfrutar un clásico con pequeños cambios.
  • Mini pizzas caseras. Más vegetales con el mismo sabor que las pizzas tradicionales.
  • Papas al horno. Horneadas en lugar de fritas.
  • Tabla completa. Proteínas, fibras, grasas saludables en una picada mucho más equilibrada.

Remolacha y zanahoria: dos recetas de hummus para una picada saludable

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Como una reflexión, la nutricionista asegura que no hace falta elegir entre cuidarte o disfrutar y que la clave es armar una picada variada, sumar vegetales, incluir proteínas y comer con atención y sin prohibiciones.

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