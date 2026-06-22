LA GACETA en el Mundial: el termómetro de los hinchas argentinos en la previa ante Austria
Resumen para apurados
- Hinchas argentinos copan Dallas antes del segundo partido de la Selección frente a Austria por el Mundial 2026, buscando encarrilar la clasificación a 16avos de final.
- Bajo un calor de 33°C mitigado por el estadio techado, unos 80.000 hinchas llegan a Texas. En el equipo, Lionel Scaloni evalúa el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.
- Un triunfo consolidará el pase de Argentina a la siguiente fase, mientras la masiva presencia de hinchas reafirma el fuerte impacto cultural del país en este Mundial 2026.
La Selección Argentina se prepara para su segundo compromiso en el Mundial 2026 y, en la previa del duelo ante Austria, el pulso de los hinchas comienza a sentirse con fuerza en Dallas, una ciudad imponente que ya empieza a teñirse de celeste y blanco.
Tras arribar anoche a suelo texano, los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, tuvieron un primer contacto con una ciudad marcada por el calor agobiante y las grandes distancias. “Llegamos pasadas las 10 de la noche, apenas tuvimos tiempo de percibir el calor, cenar y descansar. Hoy ya nos movemos rumbo al estadio y al FanFest para mostrar cómo se vive este partido”, contaron.
El clima aparece como un factor a tener en cuenta. Si bien la jornada comenzó con lluvias y una temperatura más moderada, se espera que durante el partido el termómetro supere los 33 grados. Sin embargo, el moderno estadio de Dallas, con techo retráctil y sistema de climatización, garantiza condiciones óptimas para el desarrollo del encuentro.
Más allá de lo climático, la expectativa crece entre los hinchas. Aunque la ciudad no es fácil de recorrer a pie y los traslados suelen ser largos, los primeros argentinos ya empiezan a hacerse ver. En la puerta del hotel donde se hospeda la prensa, las camisetas albicelestes no tardaron en aparecer.
Allí, una familia mendocina que sigue a la Selección compartió sus sensaciones en la previa. “Es nuestra primera vez en un Mundial y es todo increíble. Hay mucha onda, es una experiencia única”, contaron antes de partir rumbo al estadio.
El viaje, según explicaron, fue organizado casi sobre la marcha, pero la emoción no se negocia. “Ver a Messi en vivo es tremendo. Ya lo habíamos visto alguna vez, pero esto es distinto”, agregaron, reflejando el sentimiento que atraviesa a miles de argentinos que copan cada sede.
Se estima que cerca de 80.000 hinchas argentinos llegarán a Dallas para acompañar al equipo, entre el estadio y el FanFest, un espacio que puede albergar hasta 25.000 personas y que promete ser uno de los puntos de mayor concentración de fanáticos.
En cuanto a lo futbolístico, el equipo de Lionel Scaloni tendría una sola variante respecto al debut: el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. En ataque, Lautaro Martínez seguiría como titular, mientras que persiste la duda en el mediocampo ofensivo.
Argentina buscará un triunfo que le permita encaminar la clasificación a los 16avos de final, pero en las calles de Dallas ya se juega otro partido: el del aliento, la ilusión y la pasión de los hinchas que, una vez más, dicen presente en una Copa del Mundo.