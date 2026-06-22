LA GACETA en el Mundial: el termómetro de los hinchas argentinos en la previa ante Austria

Tras arribar anoche a suelo texano, los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, tuvieron un primer contacto con una ciudad marcada por el calor agobiante y las grandes distancias. “Llegamos pasadas las 10 de la noche, apenas tuvimos tiempo de percibir el calor, cenar y descansar. Hoy ya nos movemos rumbo al estadio y al FanFest para mostrar cómo se vive este partido”, contaron.