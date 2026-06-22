"Dibu" Martínez, a un paso de otro hito: el récord que acecha ante Austria

El dato que explica su impacto es contundente: acumula 42 partidos con la valla invicta en apenas 60 presentaciones con la Selección. Una cifra que no solo impresiona por su volumen, sino por su eficacia. Es que quedó a apenas cinco de igualar los 47 arcos en cero que logró Sergio Romero, quien ostenta el récord tras haber disputado 96 encuentros con la camiseta nacional.