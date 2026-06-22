"Dibu" Martínez, a un paso de otro hito: el récord que acecha ante Austria

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez buscará mantener su valla invicta ante Austria este lunes en el Mundial 2026 para acercarse al récord histórico de arcos en cero en la Selección Argentina.
- El arquero suma 42 vallas invictas en 60 partidos y acecha la marca de Sergio Romero (47 en 96 partidos), tras el debut con triunfo por 3-0 ante Argelia en el torneo.
- Con un promedio de imbatibilidad superior, Martínez proyecta superar el récord histórico y consolidar el pase de Argentina a 16avos, atrayendo el interés de clubes europeos.
Emiliano Martínez volverá a ser protagonista este lunes cuando la Selección Argentina enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el sólido 3-0 ante Argelia en el debut, el arquero marplatense intentará sostener su valla invicta y, al mismo tiempo, acercarse a un récord histórico que ya empieza a quedar a tiro.
Consolidado como una pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni, Martínez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras su futuro a nivel clubes genera expectativa -con Juventus como principal interesado en sumarlo-, el arquero también empieza a escribir su nombre entre los grandes de la historia albiceleste.
El dato que explica su impacto es contundente: acumula 42 partidos con la valla invicta en apenas 60 presentaciones con la Selección. Una cifra que no solo impresiona por su volumen, sino por su eficacia. Es que quedó a apenas cinco de igualar los 47 arcos en cero que logró Sergio Romero, quien ostenta el récord tras haber disputado 96 encuentros con la camiseta nacional.
La comparación dimensiona aún más el rendimiento del Dibu: con muchos menos partidos, su promedio de imbatibilidad es notablemente superior. De sostener este ritmo, todo indica que no tardará en convertirse en el arquero con más vallas invictas en la historia de la Selección Argentina.
Pero antes de pensar en marcas, el foco estará puesto en Austria. Un triunfo no solo acercaría al equipo a los 16avos de final, sino que también podría representar otro paso firme para Martínez en su carrera hacia un récord que ya dejó de ser una utopía y empieza a perfilarse como una realidad inminente.