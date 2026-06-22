Copa del Mundo

"Dibu" Martínez, a un paso de otro hito: el récord que acecha ante Austria

El marplatense atraviesa un gran presente y hoy podría dar otro paso hacia la cima de los arqueros más determinantes de la Selección.

Dibu Martínez
Dibu Martínez
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez buscará mantener su valla invicta ante Austria este lunes en el Mundial 2026 para acercarse al récord histórico de arcos en cero en la Selección Argentina.
  • El arquero suma 42 vallas invictas en 60 partidos y acecha la marca de Sergio Romero (47 en 96 partidos), tras el debut con triunfo por 3-0 ante Argelia en el torneo.
  • Con un promedio de imbatibilidad superior, Martínez proyecta superar el récord histórico y consolidar el pase de Argentina a 16avos, atrayendo el interés de clubes europeos.
Resumen generado con IA

Emiliano Martínez volverá a ser protagonista este lunes cuando la Selección Argentina enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el sólido 3-0 ante Argelia en el debut, el arquero marplatense intentará sostener su valla invicta y, al mismo tiempo, acercarse a un récord histórico que ya empieza a quedar a tiro.

Consolidado como una pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni, Martínez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras su futuro a nivel clubes genera expectativa -con Juventus como principal interesado en sumarlo-, el arquero también empieza a escribir su nombre entre los grandes de la historia albiceleste.

El dato que explica su impacto es contundente: acumula 42 partidos con la valla invicta en apenas 60 presentaciones con la Selección. Una cifra que no solo impresiona por su volumen, sino por su eficacia. Es que quedó a apenas cinco de igualar los 47 arcos en cero que logró Sergio Romero, quien ostenta el récord tras haber disputado 96 encuentros con la camiseta nacional.

La comparación dimensiona aún más el rendimiento del Dibu: con muchos menos partidos, su promedio de imbatibilidad es notablemente superior. De sostener este ritmo, todo indica que no tardará en convertirse en el arquero con más vallas invictas en la historia de la Selección Argentina.

Pero antes de pensar en marcas, el foco estará puesto en Austria. Un triunfo no solo acercaría al equipo a los 16avos de final, sino que también podría representar otro paso firme para Martínez en su carrera hacia un récord que ya dejó de ser una utopía y empieza a perfilarse como una realidad inminente.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolEmiliano Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

La Selección Argentina en el Mundial 2026, EN VIVO: Scaloni analiza la evolución de Tagliafico para el duelo ante Austria

La Selección Argentina en el Mundial 2026, EN VIVO: Scaloni analiza la evolución de Tagliafico para el duelo ante Austria

Más visto en Mundial 2026
Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria
1

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber
2

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”
3

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2
4

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave
5

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral
6

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

Más Noticias
El Dallas Stadium, una joya tecnológica: así es el estadio donde Argentina jugará ante Austria

El Dallas Stadium, una joya tecnológica: así es el estadio donde Argentina jugará ante Austria

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave

Comentarios