Mundial 2026

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Los establecimientos deberán acondicionar espacios para ver el partido y utilizar el evento con fines pedagógicos, explicó Educación.

DISPOSICIÓN OFICIAL. Los alumnos deberán ver el partido en los establecimientos educativos.
DISPOSICIÓN OFICIAL. Los alumnos deberán ver el partido en los establecimientos educativos.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Educación dispuso que hoy no se suspendan las clases por el partido de Argentina y Austria por el Mundial, transmitiendo el juego en las escuelas del país.
  • Las escuelas acondicionarán proyectores o televisores y adaptarán sus horarios. Se instó a los docentes a integrar el evento en materias como matemática, geografía y lengua.
  • Esta decisión busca evitar el ausentismo escolar ante eventos masivos, promoviendo la integración comunitaria y el uso del deporte como herramienta pedagógica a futuro.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Educación confirmó que no se suspenderán las clases hoy, pese a la expectativa que genera el partido que disputará Argentina frente a Austria, por el Mundial 2026. La cartera dispuso que los establecimientos mantengan la actividad habitual y que el encuentro, previsto para las 14, sea transmitido dentro de las escuelas.

La medida busca evitar el ausentismo estudiantil y, al mismo tiempo, permitir que los alumnos compartan un acontecimiento de gran impacto social junto a sus compañeros y docentes. Para ello, cada institución podrá reorganizar los horarios de ingreso, salida y recreos de acuerdo con sus necesidades, garantizando el desarrollo de la jornada escolar.

Educación indicó que la propuesta no se limita a la proyección del partido, sino que promueve un abordaje pedagógico del evento deportivo. En ese sentido, se invitó a los docentes a incorporar contenidos vinculados al Mundial en las distintas áreas curriculares.

Alternativas

Entre las alternativas sugeridas figuran el análisis de crónicas, entrevistas y lenguaje periodístico en Lengua; el trabajo con estadísticas, porcentajes y probabilidades en Matemática; el estudio de la geografía, la diversidad cultural y la historia de los países participantes en Ciencias Sociales; y el abordaje de hábitos saludables y funcionamiento del organismo en Ciencias Naturales.

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La propuesta de la cartera que encabeza Susana Montaldo también contempla actividades en Educación Artística, con la elaboración de murales, canciones y producciones gráficas, y en Educación Física, a través del análisis de estrategias de juego, reglamentos y valores como la cooperación, la inclusión y la participación.

Cada director será responsable de organizar los espacios necesarios para la transmisión del encuentro, utilizando salones de actos, comedores o aulas equipadas con televisores y proyectores, se indicó.

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