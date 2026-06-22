Messi, el refugio de Argentina en medio de la tormenta que propuso Austria

Y cuando el partido se consumía y Austria ya iba empujada más por el orgullo que por las piernas, apareció la última imagen de la noche. Argentina salió de contra, Julián Álvarez desperdició un mano a mano y a Messi le sacaron una pelota sobre la línea. Parecía que esa secuencia frenética se apagaba ahí. Pero el capitán tenía guardada una intervención más. En tiempo agregado, volvió a aparecer para marcar el 2 a 0, firmar su doblete y dejar otra marca para la historia. Porque además de conducir a la Selección a los 16avos de final y dejarla a un paso del primer puesto en el grupo J, elevó a 18 su cosecha mundialista y agrandó todavía más una obra que hace tiempo dejó de pertenecerle solamente a él.