Scaloni define un solo cambio y mantiene la base: así formaría Argentina ante Austria

Más allá de esta modificación, el resto del once se mantendría sin cambios, aunque existieron algunas dudas en la previa. Una de ellas pasa por la delantera: Julián Álvarez sumó minutos en el segundo tiempo ante Argelia, dejó atrás una molestia en el tobillo y aparece como alternativa para reemplazar a Lautaro Martínez. Sin embargo, el “Toro” corre con ventaja y todo apunta a que conservará su lugar desde el arranque, ya que la “Araña” llega con menor ritmo futbolístico.