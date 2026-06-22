Scaloni define un solo cambio y mantiene la base: así formaría Argentina ante Austria

Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni definió que Argentina enfrentará a Austria este lunes en el Mundial 2026 con un solo cambio, buscando sellar la clasificación a dieciseisavos de final.
- El ingreso de Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel será la única variante respecto al debut con goleada ante Argelia, manteniendo la base del equipo titular.
- Una victoria asegurará el pase de la Albiceleste a la siguiente fase, permitiendo al cuerpo técnico rotar jugadores y administrar cargas físicas en los próximos partidos.
Luego del sólido debut con goleada frente a Argelia, la Selección Argentina se enfoca en su segundo compromiso del Mundial 2026. Este lunes, desde las 14, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J, con la posibilidad concreta de sellar la clasificación a los dieciseisavos de final.
A pesar del buen rendimiento en el estreno, el entrenador albiceleste no se conforma y evalúa algunos retoques en la formación. Sin embargo, todo indica que habrá una sola modificación respecto al equipo que salió a la cancha en el debut.
La variante confirmada se dará en el lateral derecho: Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado en el banco de suplentes. En su lugar ingresará Nahuel Molina, habitual titular para Scaloni, en un cambio que no altera la estructura del equipo.
Más allá de esta modificación, el resto del once se mantendría sin cambios, aunque existieron algunas dudas en la previa. Una de ellas pasa por la delantera: Julián Álvarez sumó minutos en el segundo tiempo ante Argelia, dejó atrás una molestia en el tobillo y aparece como alternativa para reemplazar a Lautaro Martínez. Sin embargo, el “Toro” corre con ventaja y todo apunta a que conservará su lugar desde el arranque, ya que la “Araña” llega con menor ritmo futbolístico.
La otra incógnita se presenta en el mediocampo ofensivo. Thiago Almada pelea por sostener su lugar entre los titulares ante la presión de Nicolás González. De todos modos, el ex Vélez se perfila para continuar en el once inicial.
En defensa, Facundo Medina seguirá ocupando el lateral izquierdo debido a que Nicolás Tagliafico todavía no está al ciento por ciento tras su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. El futbolista podría sumar minutos en el complemento, al igual que Leandro Paredes, quien también busca recuperar ritmo de cara a las instancias decisivas.
De esta manera, Argentina repetiría la base que mostró solidez y contundencia en el debut, con la intención de dar un nuevo paso firme en la fase de grupos.
La probable formación para enfrentar a Austria sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
En cuanto a las bajas, Scaloni cuenta con todo el plantel a disposición para este encuentro, ya que tanto Tagliafico como Paredes volvieron a estar disponibles, lo que le brinda variantes de calidad para administrar cargas y sostener el nivel competitivo.