Mundial 2026

“Ya no es un nenito”: Jimena Barón contó por qué su hijo “Momo” no viajó al Mundial con ella

Desde Miami, la actriz explicó las estrictas razones escolares por las que su hijo de 12 años no la acompañó en el inicio de su viaje al Mundial.

Jimena Barón viajó la semana pasada al Mundial y Momo se le unirá en las próximas instancias.
Jimena Barón viajó la semana pasada al Mundial y Momo se le unirá en las próximas instancias. Foto: Instagram Jimena Barón
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jimena Barón explicó en Miami que su hijo Morrison no viajó inicialmente con ella al Mundial 2026 debido a sus exigentes responsabilidades escolares en Argentina.
  • La actriz viajó para cubrir el evento junto a su pareja y su hijo menor. Reveló que Morrison, de 12 años, cursa el ingreso al secundario y debe cumplir con sus obligaciones.
  • A pesar de la separación inicial, el menor se sumará al viaje en las próximas instancias tras recibir pasajes sorpresa de regalo, logrando equilibrar estudio y familia.
Resumen generado con IA

Los últimos días de Jimena Barón en redes sociales fueron un minuto a minuto de sus primeros días en Estados Unidos. La actriz y cantante viajó a cubrir la Copa del Mundo como parte de un trabajo. Pero en las fotos y videos que compartió hubo un gran ausente: su hijo mayor, Morrison, que se quedó en Argentina.

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Pese a los miles de kilómetros que la separaron de su hijo mayor, “Momo”, Barón encontró algunos motivos para sonreír. En compañía de su pareja, Matías Palleiro, y de su hijo menor, Arturo, festejó el Día del Padre y los cinco años de relación con su novio en Estados Unidos. Pero aprovechó para dejar un disclaimer y contar el motivo de la ausencia de Morrison.

Por qué Momo no viajó a Estados Unidos con Jimena Barón

El domingo a la mañana, Jimena Barón compartió la hermosa vista que tenía desde el departamento en el que se hospedó en Miami. Inmediatamente después del paisaje de playa que subió, publicó una historia explicando dónde estaba Momo. “La gente que quiere saber por Momo tiene que estar atenta al reel que voy a subir hoy”, dijo

Barón dio todo un discurso para contarles a sus seguidores que su hijo había crecido. “Morrison tiene ya 12 años”, dijo, dejando ver que ya era casi un adolescente. “Ya no es un nenito que falta al colegio y no hay problema”, agregó en relación al viaje. Es que el mundial se extenderá por semanas en las que ella deberá estar fuera del país.

Pero Morrison sigue teniendo obligaciones académicas. “Está haciendo el ingreso al secundario y está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades de más grande y ya no es un ‘viva la pepa’”, explicó entre bromas. Minutos después compartió otro video de Morrison jugando en un video de realidad virtual.

El reencuentro de Momo y Jimena Barón

Fiel a su estilo, con sorpresas enormes de por medio para su propia familia, Barón mostró el momento en que Palleiro sorprendió a Momo con los pasajes para viajar a ver el Mundial. No es la primera vez que algo de este estilo sucede, porque en un viaje a Disney, Palleiro ya había sorprendido a su novia, llevando de sorpresa a Momo.

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“Ya no es un nenito”: Jimena Barón contó por qué su hijo “Momo” no viajó al Mundial con ella Foto: Instagram Jimena Barón

Pero el video que publicó esta mañana, mostraba un momento especial. En el cumpleaños de Arturo, Momo también recibió un regalo. “Mi mejor regalo es estar con vos, por eso les pedí a mis papás que te hagan este regalo a vos”, decía una carta que leyó el niño. Como firma, aparecía el nombre de su hermano pequeño, que le revelaba los pasajes para viajar a Estados Unidos.

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