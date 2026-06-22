“Ya no es un nenito”: Jimena Barón contó por qué su hijo “Momo” no viajó al Mundial con ella

Barón dio todo un discurso para contarles a sus seguidores que su hijo había crecido. “Morrison tiene ya 12 años”, dijo, dejando ver que ya era casi un adolescente. “Ya no es un nenito que falta al colegio y no hay problema”, agregó en relación al viaje. Es que el mundial se extenderá por semanas en las que ella deberá estar fuera del país.