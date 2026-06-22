De “bad boy” a amenaza mundialista: quién es Marko Arnautovic, el goleador de Austria

Con el paso de los años, su perfil fue cambiando. Tras etapas en clubes como West Ham -donde también tuvo un tenso cruce con Manuel Pellegrini- y un regreso al Inter, el austríaco tomó una decisión cargada de emoción: en 2025 fichó por Estrella Roja para cumplir una promesa que le había hecho a Sinisa Mihajlovic, su ex entrenador en Bologna, fallecido en 2022. El vínculo con el técnico serbio fue clave en su carrera, y su llegada al club de Belgrado estuvo marcada por las lágrimas y el recuerdo.