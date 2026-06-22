AT&T Stadium, el estadio que parece otro planeta: así se vive la experiencia más impactante del Mundial 2026
Desde las autopistas infinitas de Texas hasta la pantalla gigante suspendida sobre el césped, una crónica desde la casa de los Dallas Cowboys, en la que Argentina descubrió que hay estadios que se parecen más a una nave espacial que a una cancha de fútbol.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina disputó el Mundial 2026 en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, un coloso futurista adaptado bajo rigurosas normativas de la FIFA.
- Con un costo de 1.150 millones de dólares, el estadio destaca por su gigantesca pantalla colgante de 50 metros, climatización extrema y un campo adaptado que redujo su aforo.
- El recinto redefine la experiencia de los espectáculos deportivos globales, consolidando a Estados Unidos como líder en infraestructura de vanguardia para futuros megaeventos.
Hay estadios que impresionan por la historia, otros por el ruido y algunos, simplemente, por la sensación de insignificancia que provocan cuando uno se para frente a ellos. El AT&T Stadium de Arlington pertenece a esta última categoría.
Uno llega creyendo que va a una cancha de fútbol y termina sintiendo que está ingresando a una ciudad dentro de otra ciudad. Sin embargo, el viaje comienza bastante tiempo antes.
Son apenas 32 kilómetros desde el centro de Dallas, pero en Texas las distancias se viven de otra manera. La autopista parece no terminar nunca; cinco carriles por mano, intercambiadores gigantes, miles de autos y un orden que asombra al visitante argentino. “En Texas las distancias son siempre inmensas. Este viaje es algo corto para el que vive acá”, dice con una sonrisa Mario, chofer de aplicación, que es mexicano, vive hace más de 40 años en Estados Unidos y maneja para intentar quitarse el estrés que le provoca su verdadera profesión, que es agente comercial.
Cuando uno va llegando a Arlington, a un costado aparecen las montañas rusas del Six Flags (un parque de diversiones de ensueño), enormes e imposibles de ignorar. Más adelante, las estructuras del Globe Life Field, la casa de los Rangers de béisbol. Y entonces, de golpe, aparece ella. Porque no se ve un estadio, se ve una nave espacial.
Dos inmensos arcos de acero de más de 90 metros de altura atraviesan toda la estructura. Desde lejos parece un shopping de lujo o un centro de convenciones futurista. Nada remite a un estadio. Ni siquiera los estacionamientos infinitos que la rodean permiten dimensionar lo que hay detrás. Y ahí uno entiende por qué los estadounidenses dejaron de llamarlo AT&T Stadium hace tiempo. Para ellos es "Jerry World". “Sí; acá muchos le dicen así”, suelta una carcajada Mario, que pese a los años que pasaron desde que se fue de su tierra, aún conserva ese acento característico de México.
Este recinto fue el gran sueño del magnate petrolero que compró los Dallas Cowboys y decidió construir el estadio más extravagante del planeta. Una obra de U$S 1.150 millones inaugurada en 2009 y pensada para mucho más que fútbol americano. Realmente, parece ser un parque de diversiones para adultos. Aunque claro, todavía falta lo mejor, porque el verdadero impacto llega cuando se atraviesan las puertas.
Un shock para cualquier futbolero argentino
Afuera hacen 35 grados; el sol castiga con fuerzas a Dallas, luego de un amanecer pasado por agua. El asfalto quema, el calor pega en la cara y el sudor comienza a recorrerte cada centímetro del cuerpo. Pero entonces se abren las puertas de cristal y el shock es instantáneo.
La temperatura cae, como mínimo, 10 grados. El cuerpo tarda unos segundos en entender qué pasó. El aire acondicionado transforma los 35 grados del exterior en un clima agradable que ronda los 25. El futbolero argentino, acostumbrado a transpirar en una cancha, vive una sensación extraña. Casi irreal. Pero después llega el segundo golpe. Mirar hacia arriba.
Porque el césped queda abajo, casi como un detalle. Lo primero que roba la vista es esa monstruosa pantalla doble de casi 50 metros de largo suspendida sobre el campo. Parece una nave colgando en el aire. Las cuatro estructuras pesan unas 500 toneladas y ofrecen una definición tan perfecta que muchas veces la tentación es seguir el partido desde ahí y no desde el césped. Es imposible no quedarse quieto unos segundos; imposible no sacar el teléfono y por supuesto imposible no sentirse pequeño.
Argentina ya había jugado en Kansas City, en el estadio más ruidoso del planeta, dueño del récord Guinness de decibeles. Ahora le tocó desembarcar en el más moderno y gigantesco del Mundial. Un monstruo que puede albergar más de 100.000 personas cuando juegan los Cowboys en la NFL, aunque para la Copa del Mundo la capacidad bajó a 70.649 espectadores.
La explicación tiene que ver con las adaptaciones que exigió la FIFA. El campo de juego fue elevado para alcanzar las dimensiones reglamentarias, desaparecieron las suites ubicadas al nivel del césped y se modificaron distintos sectores para adecuarlo al fútbol. Paradójicamente, el estadio más grande del Mundial perdió casi 30.000 lugares cuando abandonó el fútbol americano, pero incluso con esa reducción sigue siendo una bestia imposible de abarcar.
El techo retráctil puede abrirse o cerrarse en nueve minutos. Las enormes paredes de cristal permiten conectar el interior con el exterior y el césped híbrido, que llegó desde Colorado, requiere un mantenimiento permanente con sistemas de iluminación artificial y control de temperatura. Sí; como casi todo en Estados Unidos, esto también parece salido de una película. Incluso el entorno.
Porque a pocos metros está el Globe Life Field. Y detrás, el Richard Greene Linear Park, con senderos, espacios verdes y el lago Mark Holtz, en el que unos patos nadan con absoluta tranquilidad mientras miles de personas se preparan para vivir un Mundial. Eso sí; hay algo curioso en este lugar. Por más tecnología, lujo y gigantismo que exista, el fútbol termina imponiéndose.
Una hora antes del partido aparece una animadora en las pantallas. La música acompaña la previa. El VAR se explica en las gigantescas pantallas, se reproducen todos los goles de Lionel Messi en mundiales y después, suenan canciones que pueden ir desde los Beatles hasta Los Fabulosos Cadillacs, pasando por Yerba Brava. Los hinchas explotan, se sacan fotos, miran hacia arriba una vez más y sueñan.
El AT&T Stadium no es una cancha, ni siquiera un estadio. Es toda una experiencia. Por eso cuando uno abandona Arlington, vuelve a subirse a las autopistas infinitas y ve por el espejo retrovisor esa mole gigantesca perdiéndose en el horizonte, entiende por qué tantos estadounidenses lo llaman Jerry World. Porque, en realidad, durante unas horas, uno siente que dejó el planeta Tierra y estuvo de visita en otro mundo.