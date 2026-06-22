AT&T Stadium, el estadio que parece otro planeta: así se vive la experiencia más impactante del Mundial 2026

Dos inmensos arcos de acero de más de 90 metros de altura atraviesan toda la estructura. Desde lejos parece un shopping de lujo o un centro de convenciones futurista. Nada remite a un estadio. Ni siquiera los estacionamientos infinitos que la rodean permiten dimensionar lo que hay detrás. Y ahí uno entiende por qué los estadounidenses dejaron de llamarlo AT&T Stadium hace tiempo. Para ellos es "Jerry World". “Sí; acá muchos le dicen así”, suelta una carcajada Mario, que pese a los años que pasaron desde que se fue de su tierra, aún conserva ese acento característico de México.