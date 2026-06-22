Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del lunes 22 de junio

Lo que tenés que saber

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 concentrará la atención de los argentinos ya que, desde las 14, la Selección enfrentará a Austria (grupo J). Pero la grilla de partidos contempla también los cruces entre Francia-Irak (grupo I), desde las 18, y Noruega-Senegal (grupo I), desde las 21.