Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del lunes 22 de junio

Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay para ver el partido de Argentina
En épocas de eventos deportivos masivos, la latencia en las pantallas puede arruinar la sorpresa de un gol, sobre todo usando servicios de streaming.Ver más
La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección
Tras el impacto de la fake news sobre Jorge Messi, el cuerpo técnico avanzó con un “blindaje” mediático para evitar nuevas polémicas.Ver más
El Grupo H, bajo la lupa argentina: cuentas, posibles rivales y un posible cruce pesado en puerta
España lidera la zona tras golear a Arabia Saudita, mientras Uruguay quedó complicado después de empatar con Cabo Verde.Ver más
De “bad boy” a amenaza mundialista: quién es Marko Arnautovic, el goleador de Austria
El delantero de Estrella Roja de Belgrado, de 37 años, enfrentará a Argentina este lunes, por la segunda fecha del Grupo J.Ver más
Scaloni define un solo cambio y mantiene la base: así formaría Argentina ante Austria
La Albiceleste repetiría casi todo el equipo que brilló en el estreno. frente a Argelia.Ver más
Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2
Ocho de los doce equipos que terminen en esa posición también avanzarán a los 16avos de final.Ver más
Mundial 2026: todos los resultados del domingo 21 de junio
Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria
Los establecimientos deberán acondicionar espacios para ver el partido y utilizar el evento con fines pedagógicos, explicó Educación.Ver más
Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral
Un grupo de jóvenes de Daca construyó una camiseta albiceleste de más de 10 metros de largo para alentar a Lionel Messi en su última Copa del Mundo. La pasión por Argentina sigue creciendo en el país asiático desde la consagración en Qatar 2022.Ver más
El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”
Ralf Rangnick elogió el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni, calificó a Lionel Messi como “el mejor jugador que haya existido jamás” y aseguró que su selección deberá ofrecer la mejor actuación de su ciclo para tener chances de ganar.Ver más
Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber
La Selección Argentina afrontará este lunes un partido decisivo por la segunda fecha del Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita asegurar su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.Ver más
Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave
Tras la goleada sobre Argelia en el debut, la Selección buscará este lunes un triunfo que le asegure la clasificación a los 16avos de final. Lionel Scaloni prepara una modificación obligada y mantiene un par de interrogantes en el equipo titular.Ver más
Egipto reaccionó a tiempo, venció 3-1 a Nueva Zelanda y quedó a un paso de hacer historia en el Mundial 2026
Los "faraones" perdían al descanso, pero lo dieron vuelta en el segundo tiempo con goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet para terminar imponiéndose 3-1 en Vancouver y quedar como líderes del Grupo G.Ver más
Lo que tenés que saber
La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 concentrará la atención de los argentinos ya que, desde las 14, la Selección enfrentará a Austria (grupo J). Pero la grilla de partidos contempla también los cruces entre Francia-Irak (grupo I), desde las 18, y Noruega-Senegal (grupo I), desde las 21.