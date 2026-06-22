Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

El boca en boca funciona en Tucumán casi como una verdad irrefutable. A media mañana y con el partido entre Argentina y Austria, por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026, marcado en rojo en los calendarios, un rumor comenzó a circular generando preocupación: “A las 13 dejan de funcionar los colectivos”. Para despejar dudas, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) confirmaron que está prevista la prestación normal del servicio, aunque la decisión de poner primera y cerrar las puertas puede quedar a expensas del libre albedrio de los trabajadores.