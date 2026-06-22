Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

Resumen para apurados
- Aetat confirmó que el servicio de colectivos en Tucumán será normal hoy por el partido de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, desmintiendo falsos rumores de suspensión.
- Ante rumores de suspensión a las 13:00, la cámara empresaria garantizó el servicio normal, aunque aclaró que el cumplimiento efectivo dependerá de la voluntad de cada chofer.
- Se aconseja a los usuarios tomar recaudos ante posibles demoras. Mantener el transporte activo es clave para evitar el colapso de las ciudades durante partidos de alta audiencia.
El boca en boca funciona en Tucumán casi como una verdad irrefutable. A media mañana y con el partido entre Argentina y Austria, por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026, marcado en rojo en los calendarios, un rumor comenzó a circular generando preocupación: “A las 13 dejan de funcionar los colectivos”. Para despejar dudas, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) confirmaron que está prevista la prestación normal del servicio, aunque la decisión de poner primera y cerrar las puertas puede quedar a expensas del libre albedrio de los trabajadores.
El mediodía tucumano suele ser uno de los horarios pico para el regreso a casa. Desde el trabajo o la escuela, el desfile hacia las paradas de colectivo es incesante. Y si la Argentina de Scaloni y Messi juega a las 14, nadie querrá quedarse varado lejos de un televisor.
Sin una fuente precisa que pueda señalar la génesis del rumor, la frase empezó a circular más rápido que los propios colectivos: “Un chofer avisó que a las 13 dejan de funcionar los colectivos”, fue la frase que se escuchó en las esquinas y llegó a más de un grupo de WhatsApp.
Aunque la expectativa es grande y cada partido de la Selección Argentina es sinónimo de devoción ante una pantalla, Jorge Berretta, directivo de Aetat, tiró abajo las especulaciones: “Está previsto que el servicio sea normal”. Pero lo que puede generar controversias vino después, ya que el empresario trasladó la responsabilidad final hacia los choferes: “Lógicamente, dependemos de que los conductores cumplan con sus obligaciones, pero garantizamos el servicio normal”.
Si bien desde el sector empresario descuentan la normalidad del servicio, lo más recomendable será tomar los recaudos necesarios, para que la vuelta a casa no se vuelva traumática ni una anécdota poco feliz, cuando recordemos este Mundial.