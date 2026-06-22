¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

Con la victoria por 2-0 sobre Austria, Argentina no solo garantizó su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una jornada de anticipación, sino que quedó en una posición inmejorable para adueñarse del liderato definitivo del Grupo J. Por el nuevo criterio de desempate de la FIFA, que prioriza el resultado directo entre los equipos que igualan en puntos, el combinado de Lionel Scaloni ya se volvió completamente inalcanzable para Austria y Argelia, rivales a los que derrotó en sus dos primeras presentaciones.