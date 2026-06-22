¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

Resumen para apurados
- Argentina clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria y quedó a un paso de asegurar el liderazgo del Grupo J por criterios de desempate de la FIFA.
- El triunfo ante Austria y Argelia otorga ventaja a Argentina por la regla de resultado directo. Solo Jordania puede disputarle la cima si vence hoy a Argelia en el cierre de la fecha.
- Liderar el grupo garantizará a Argentina un cruce teóricamente más favorable en la próxima ronda. El desenlace de esta noche determinará la rotación del equipo de Scaloni.
Con la victoria por 2-0 sobre Austria, Argentina no solo garantizó su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una jornada de anticipación, sino que quedó en una posición inmejorable para adueñarse del liderato definitivo del Grupo J. Por el nuevo criterio de desempate de la FIFA, que prioriza el resultado directo entre los equipos que igualan en puntos, el combinado de Lionel Scaloni ya se volvió completamente inalcanzable para Austria y Argelia, rivales a los que derrotó en sus dos primeras presentaciones.
Actualmente, el único seleccionado con chances matemáticas de discutirle la cima a la Argentina es Jordania. En consecuencia, el primer puesto de la "Albiceleste" podría quedar totalmente sellado esta misma noche, dependiendo de lo que ocurra en el cruce entre africanos y asiáticos.
Si Argelia y Jordania terminan en empate, la Selección se asegurará el primer lugar del grupo antes de jugar la última fecha. Exactamente lo mismo ocurrirá si Argelia se queda con el triunfo; aunque los africanos tengan la posibilidad teórica de alcanzar los seis puntos en la jornada de cierre, perderían la posición ante Argentina debido al 3-0 sufrido en el debut.
El único escenario adverso
La disputa por la punta del grupo se mantendrá abierta hasta la jornada de cierre únicamente si Jordania logra vencer a Argelia en el partido de esta noche. Si eso sucede, los jordanos llegarán con vida a la tercera fecha, donde necesitarán vencer obligatoriamente a la Argentina para emparejar la línea de las seis unidades y hacer valer los criterios de desempate por enfrentamiento directo. En limpio, la Selección ganará el Grupo J en cualquier circunstancia, excepto que Jordania gane sus dos compromisos.