Mundial 2026

¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

Los hinchas deberán prestar atención al duelo de esta medianoche entre Jordania y Argelia.

¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria y quedó a un paso de asegurar el liderazgo del Grupo J por criterios de desempate de la FIFA.
  • El triunfo ante Austria y Argelia otorga ventaja a Argentina por la regla de resultado directo. Solo Jordania puede disputarle la cima si vence hoy a Argelia en el cierre de la fecha.
  • Liderar el grupo garantizará a Argentina un cruce teóricamente más favorable en la próxima ronda. El desenlace de esta noche determinará la rotación del equipo de Scaloni.
Resumen generado con IA

Con la victoria por 2-0 sobre Austria, Argentina no solo garantizó su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una jornada de anticipación, sino que quedó en una posición inmejorable para adueñarse del liderato definitivo del Grupo J. Por el nuevo criterio de desempate de la FIFA, que prioriza el resultado directo entre los equipos que igualan en puntos, el combinado de Lionel Scaloni ya se volvió completamente inalcanzable para Austria y Argelia, rivales a los que derrotó en sus dos primeras presentaciones.

Actualmente, el único seleccionado con chances matemáticas de discutirle la cima a la Argentina es Jordania. En consecuencia, el primer puesto de la "Albiceleste" podría quedar totalmente sellado esta misma noche, dependiendo de lo que ocurra en el cruce entre africanos y asiáticos.

Si Argelia y Jordania terminan en empate, la Selección se asegurará el primer lugar del grupo antes de jugar la última fecha. Exactamente lo mismo ocurrirá si Argelia se queda con el triunfo; aunque los africanos tengan la posibilidad teórica de alcanzar los seis puntos en la jornada de cierre, perderían la posición ante Argentina debido al 3-0 sufrido en el debut.

El único escenario adverso

La disputa por la punta del grupo se mantendrá abierta hasta la jornada de cierre únicamente si Jordania logra vencer a Argelia en el partido de esta noche. Si eso sucede, los jordanos llegarán con vida a la tercera fecha, donde necesitarán vencer obligatoriamente a la Argentina para emparejar la línea de las seis unidades y hacer valer los criterios de desempate por enfrentamiento directo. En limpio, la Selección ganará el Grupo J en cualquier circunstancia, excepto que Jordania gane sus dos compromisos.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolDallas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jordania y Argelia, a todo o nada en el grupo de la selección argentina

Jordania y Argelia, a todo o nada en el grupo de la selección argentina

Mundial 2026: por qué el próximo duelo de Argentina es más importante de lo que parece

Mundial 2026: por qué el próximo duelo de Argentina es más importante de lo que parece

Mundial 2026: qué necesita la Selección Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo en la segunda fecha

Mundial 2026: qué necesita la Selección Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo en la segunda fecha

Las dudas de Scaloni de cara al duelo con Austria: qué pasó con Tagliafico

Las dudas de Scaloni de cara al duelo con Austria: qué pasó con Tagliafico

Por qué el partido contra Austria puede cambiar el Mundial de Argentina

Por qué el partido contra Austria puede cambiar el Mundial de Argentina

Más visto en Mundial 2026
Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria
1

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber
2

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?
3

Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”
4

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección
5

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2
6

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Más Noticias
Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

Mundial 2026: así están las posiciones de los 12 grupos y qué selecciones ya dieron un paso hacia la clasificación

Mundial 2026: así están las posiciones de los 12 grupos y qué selecciones ya dieron un paso hacia la clasificación

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

Comentarios