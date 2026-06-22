Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay para ver el partido de Argentina

Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026, la Televisión Digital Abierta (TDA) se posiciona en Argentina como la mejor opción para ver los partidos de la selección sin sufrir retrasos en la señal.
- La latencia en streaming y cable suele retrasar los gritos de gol. Para evitarlo, se recomienda la TDA, un servicio gratuito que requiere sintonizador incorporado y antena externa.
- Esta preferencia por la TDA expone las limitaciones actuales del streaming en eventos masivos en vivo, impulsando a los usuarios a priorizar la inmediatez sobre la modernidad.
Aunque la tecnología alcanzó logros impensados en los últimos años, aún sigue mostrando algunas limitaciones. Los tiempos de transmisión siguen sin superar al minuto a minuto, a la vivencia presencial. En épocas de la Copa del Mundo, los segundos que puede haber de diferencia entre una transmisión y otra cambian por completo las experiencias del usuario y del fanático.
Un gol gritado antes de tiempo puede aguar el partido y la sensación de sorpresa recibida. Según los sistemas que se usen para ver los partidos, una anotación puede verse en pantalla segundos antes o segundos después. Resolver el delay, entonces, resulta casi una prioridad para quienes no quieren que les arruinen un partido.
Para eso, es indispensable saber qué medio elegir para seguir la transmisión y también cuáles son las características que tienen y los beneficios que pueden sacrificarse.
Lo mejor para seguir el Mundial no es la televisión
La latencia, esa demora en la recepción de la transmisión, crece por una suma de características en los equipos y la tecnología que se utilizan en cada caso. En época de pantallas y de mil posibilidades para acceder al contenido de la Copa del Mundo, el medio que recibe el contenido con mayor velocidad es una herramienta vieja y confiable: la radio.
Pero, para quienes resulta indispensable ver el juego y recibir imágenes, hay un sinfín de opciones en la televisión: las plataformas de streaming, televisión satelital, televisión por cable o transmisiones por Internet.
El favorito para ver el mundial sin delay
Guillermo Riva, ingeniero electrónico de la UTN de Córdoba, explicó cuáles son las formas de transmisión que tienen mayor demora. Esta dependerá del sistema de transmisión y del servicio. Riva asegura que hay uno con una marcada diferencia de tiempos. “Los sistemas terrestres como TDA tienen un menor tiempo de llegada”, sostiene. Así, la Televisión Digital Abierta es la que menor latencia genera y, por lo tanto, menor delay.
La ventaja de la TDA es que es un servicio libre y gratuito, sin necesidad de abonos mensuales ni conexión a Internet. Para usarla, primero hay que chequear que el televisor tenga sintonizador TDA, TDT o ISDB-T. En el control remoto hay una manera de saberlo y es verificando si debajo del número 7 o 9 hay un punto o un guión. En caso de que esté presente, tu equipo es compatible con la TDA.
Lo que necesitarás luego será instalar una antena UHF en el exterior de tu casa en algún sitio elevado. La antena debe estar orientada hacia la estación repetidora más cercana para recibir mejor la señal. Una vez instalada, en el menú de tu televisor deberás buscar la opción “Sintonización automática de canales” o “Búsqueda automática de canales”, eligiendo “Aire” o “Antena” en lugar de “Cable”.