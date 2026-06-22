Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay para ver el partido de Argentina

La ventaja de la TDA es que es un servicio libre y gratuito, sin necesidad de abonos mensuales ni conexión a Internet. Para usarla, primero hay que chequear que el televisor tenga sintonizador TDA, TDT o ISDB-T. En el control remoto hay una manera de saberlo y es verificando si debajo del número 7 o 9 hay un punto o un guión. En caso de que esté presente, tu equipo es compatible con la TDA.