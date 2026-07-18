EN VIVO: Inglaterra vence a Francia 4 a 3 por el tercer puesto del Mundial 2026

Gol de Mbappé y Francia a un paso del empate
66': Mbappé realizó una buena pared con Olisé y marcó el tercero para Francia.
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Gol de Barcola
53': tras un buen pase filtrado de Mbappé, Bradley Barcola enganchó en el área y descontó.
¡SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN MIAMI! Pase TOP de Mbappé y definición de Barcola para el 2-4 de Francia ante Inglaterra.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Así fue el gol de Mbappé, que pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi
TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Descuenta Mbappé
47': Mbappé definió cruzado para descontar contra Inglaterra.
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Final del primer tiempo
Así fue el cuarto gol de Inglaterra
¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Doblete de Saka
46': el delantero de Arsenal remató cruzado para estirar la ventaja de Inglaterra.
Así fue el tercer gol de Inglaterra
¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Gol de Saka, tras una infantil salida del arquero francés
36': luego de un ataque con varios jugadores ingleses, el arquero francés salió mal y dejó el arco vacío para que Saka ponga el 3 a 0.
Henderson evita el gol de Mbappé
34': el delantero francés ingresó al área y eludió rivales para rematar al arco, pero el arquero envió la pelota al córner.
Gran jugada de Rashford
33': el delantero controló, realizó un túnel y remató al arco.
Mbappé estuvo cerca de descontar
27': el delantero estuvo cerca de marcar, pero un defensor inglés detuvo el balón en la línea. Luego, todo fue invalidado por posición adelantada.
Tiempo de hidratación
Así fue el segundo gol de Inglaterra contra Francia
¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Gol de Inglaterra
18': tras un córner por izquierda, Konsa ganó en el duelo aéreo y pone el 2-0 de cabeza.
El gol de Saka no sube al marcador
11': el delantero de Inglaterra definió cruzado para estirar la ventaja, pero todo quedó invalidado por posición adelantada.
Gran atajada de Henderson
10': Cherki remató al arco, pero el arquero de Inglaterra estuvo certero.
Así fue el gol de Inglaterra para abrir el marcador contra Francia
¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Gol de Inglaterra
2': Declan Rice abrió el marcador para Inglaterra en el inicio del partido. Un disparo cruzado de media distancia pone en ventaja a los ingleses.
Comenzó el partido
Francia e Inglaterra empatan sin goles.
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