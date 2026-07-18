Mundial 2026

La promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial que inquieta a los hinchas españoles

El lateral izquierdo hizo un anuncio hace pocos días en el que habló de su continuidad en el combinado rojigualda.

La insólita promesa de Marc Cucurella en la previa de la final.
La insólita promesa de Marc Cucurella en la previa de la final. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Marc Cucurella anunció que se retirará de la selección de España si vence a Argentina en la final del Mundial 2026 este domingo en Nueva Jersey, por considerar que ya lo ganó todo.
  • El lateral de 27 años reveló su insólita promesa en la previa de la final contra Argentina. De cumplirla, se enfocará en su nuevo club, Real Madrid, dirigido por José Mourinho.
  • La decisión genera debate por la temprana edad de Cucurella. El desenlace de la final de este domingo no solo definirá al campeón, sino también el futuro internacional del jugador.
Resumen generado con IA

Faltan horas para la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde la Argentina, vigente campeona, y España se enfrentarán en un duelo mundialista que no ocurría hace unos 60 años. La euforia lleva a hinchas y a jugadores a vaticinar futuros y hacer promesas que de alguna manera hagan influir el resultado. Pero algunos juramentos pueden ser más extremos, como el del defensor español, Marc Cucurella.

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El lateral izquierdo se destacó en todo el torneo de la gran cita y se consolidó como una pieza clave para llevar a su seleccionado a levantar la Copa este domingo. Famoso por su melena rizada y sus interacciones en redes sociales, es uno de los jugadores más seguidos por los fanáticos. Pero a pesar de que los pronósticos son auspiciosos para el carrilero, pareciera que el fútbol en el combinado rojigualda no tendrá mayores participaciones después de una consagración.

Un adiós prematuro en la cumbre del éxito

En una entrevista con Movistar Plus Deportes, el futbolista confesó una insospechada promesa. A pesar de contar con apenas 27 años y estar en el mejor momento de su carrera, Cucurella aseguró que si la selección española conquistaba la gloria este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pondrá fin a su ciclo en el conjunto nacional.

"Si gano el Mundial, le llamo a Luis de la Fuente al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más y que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más", afirmó el zaguero en la reciente conversación con el canal y a pocas horas de la posibilidad de ostentar el título de campeón.

El futuro de Cucurella de la mano de Mourinho

En base a esta promesa, el carrilero catalán se retiraría de la Roja si es que España saliera campeona, instalándose definitivamente en su nuevo club, el Real Madrid, del que se anunció jugador hace apenas unas semanas.

Proveniente del Chelsea, el defensor firmó contrato hasta junio del 2032, así que tendría un largo camino por recorrer en el equipo merengue que de la mano de José Mourinho se alista para recuperar terreno en el ámbito europeo. Será cuestión de observar cómo se da esta situación y si es que efectivamente le dice adiós a España.

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