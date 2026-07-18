La promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial que inquieta a los hinchas españoles

El lateral izquierdo se destacó en todo el torneo de la gran cita y se consolidó como una pieza clave para llevar a su seleccionado a levantar la Copa este domingo. Famoso por su melena rizada y sus interacciones en redes sociales, es uno de los jugadores más seguidos por los fanáticos. Pero a pesar de que los pronósticos son auspiciosos para el carrilero, pareciera que el fútbol en el combinado rojigualda no tendrá mayores participaciones después de una consagración.