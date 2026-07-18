"Sería bueno encerrarlo en la habitación": la propuesta de Scaloni para parar a Lamine Yamal

Todos quieren dar el pronóstico más acertado para la final del Mundial 2026 y por eso buscan acercarse a las estrategias que plantearán los entrenadores. En la última rueda de prensa de la que participó Lionel Scaloni, le preguntaron específicamente por la táctica que se usará para marcar a Lamine Yamal, el jugador estrella de la selección española que acaba de cumplir los 19 años la semana pasada.