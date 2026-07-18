"Sería bueno encerrarlo en la habitación": la propuesta de Scaloni para parar a Lamine Yamal

Resumen para apurados
- En rueda de prensa previa a la final del Mundial 2026, el DT Lionel Scaloni elogió al español Lamine Yamal y bromeó sobre cómo marcarlo para frenar el ataque de España.
- Scaloni evitó dar detalles tácticos, calificó a Yamal como 'patrimonio del fútbol' y lo comparó con Messi, tras destacar la campaña española dirigida por Luis de la Fuente.
- Este duelo generacional y táctico entre Argentina y España en la final definirá al nuevo campeón del mundo, marcando el inicio de la era post-Messi frente a nuevas joyas.
Todos quieren dar el pronóstico más acertado para la final del Mundial 2026 y por eso buscan acercarse a las estrategias que plantearán los entrenadores. En la última rueda de prensa de la que participó Lionel Scaloni, le preguntaron específicamente por la táctica que se usará para marcar a Lamine Yamal, el jugador estrella de la selección española que acaba de cumplir los 19 años la semana pasada.
Astuto y sin dar detalles específicos sobre las técnicas que se plantearon para amortiguar el impacto de Yamal, Scaloni respondió con un elogio. “Sería bueno encerrarlo en la habitación, ¿qué vamos a hacer?”, dijo entre risas y repitiendo la pregunta. El técnico de la Selección reconoció las virtudes del 19 de España.
Scaloni elogió a Lamine Yamal
La respuesta fue sincera, pero evasiva. Scaloni aseguró sentir cierta preocupación por el juego de Yamal, que se lució durante cada uno de los partidos que disputó España en este Mundial. “Es un patrimonio del fútbol este chico”, sostuvo con franqueza el director técnico del próximo rival de España.
A la vez, se refirió a la ventaja que tiene Yamal por sus 19 años. “Tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar”, dijo y repitió su visión del extremo derecho. Aún así, anticipó que sostendrá su intención de vencer al equipo que eliminó a Francia en semifinales. “Va a dar demasiada alegría a España –dijo en referencia a Yamal–. Esperemos que el domingo no”.
También hizo una comparación indirecta entre Yamal y Lionel Messi. Sin dejar atrás a su propio capitán de equipo, aseguró que tanto “Leo” como el delantero del F. C. Barcelona “son jugadores difíciles de marcar”.
La preocupación de Scaloni por el partido contra España
Otra de las preguntas de los periodistas españoles fue qué le preocupaba a Scaloni del partido de este domingo en que se definirá al ganador de la Copa del Mundo. Otra vez con una respuesta evasiva pero chistosa, el DT se aventuró: “Que salga el autobús del hotel. Intentaremos que no salga del hotel”.
Enseguida aseguró que España tiene un gran equipo y que transita una buena etapa junto a su director técnico, Luis de la Fuente. “Me pone contento. De España me preocupa todo”. En otra de las preguntas, sin embargo, reivindicó su preferencia por su propio equipo. “Vamos a intentar ganarles pero respeto máximo y le doy la enhorabuena –dijo sobre su par español–. Va a ser un lindo partido”.