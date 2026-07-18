Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial

Resumen para apurados
- El periodista Bruno Farano viajó de Atlanta a Nueva York para cubrir la final del Mundial 2026, sufriendo demoras y un susto a bordo en su último vuelo de la cobertura.
- Este trayecto accidentado forma parte de una travesía de 39 días siguiendo a la Selección Argentina, marcada por la complejidad logística de traslados y vuelos en Estados Unidos.
- La odisea del cronista refleja las dificultades logísticas que rodean la final, anticipando el cierre de una cobertura histórica de 39 días para el periodismo deportivo.
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