Mundial 2026

Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial

El trayecto de Atlanta a Nueva York demoró más de lo previsto y dejó una anécdota inesperada antes de la final; pero también marcó el comienzo de la despedida de 39 días siguiendo a la Selección.

Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Bruno Farano viajó de Atlanta a Nueva York para cubrir la final del Mundial 2026, sufriendo demoras y un susto a bordo en su último vuelo de la cobertura.
  • Este trayecto accidentado forma parte de una travesía de 39 días siguiendo a la Selección Argentina, marcada por la complejidad logística de traslados y vuelos en Estados Unidos.
  • La odisea del cronista refleja las dificultades logísticas que rodean la final, anticipando el cierre de una cobertura histórica de 39 días para el periodismo deportivo.
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