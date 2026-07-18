Copa del Mundo

Un español mostró un tatuaje de Argentina en pleno banderazo: “Somos países hermanos”

Cuatro amigos de Miranda de Ebro (Burgos) se mezclaron entre miles de hinchas en Times Square para vivir la previa de la final. Uno de ellos llevaba tatuada la Argentina y contó por qué viaja desde hace más de 20 años y siente a la Albiceleste como propia.

EN EL BANDERAZO. Un hincha español se acercó al banderazo argentino en Times Square y compartió la previa de la final con los fanáticos albicelestes.
EN EL BANDERAZO. Un hincha español se acercó al banderazo argentino en Times Square y compartió la previa de la final con los fanáticos albicelestes.
Por Matías AuadEnviado especial 18 Julio 2026

Resumen para apurados

  • Un hincha español conmovió en Times Square al exhibir su tatuaje de Argentina durante el banderazo previo a la final del Mundial, destacando la hermandad entre ambos países.
  • Cuatro amigos españoles se unieron al banderazo argentino. Uno de ellos se tatuó el país tras entablar amistad en 2003 con un futbolista argentino que jugó en su ciudad.
  • El gesto evidencia cómo la pasión futbolística puede trascender la rivalidad de una final mundialista, promoviendo la fraternidad y el respeto cultural entre ambas naciones.
Resumen generado con IA

Times Square dejó de parecer una postal de Nueva York para convertirse, por unas horas, en una cancha. Bombos, bengalas celestes y blancas, banderas gigantes y miles de argentinos hicieron que caminar fuera casi imposible. La señal de los celulares colapsó, el tránsito quedó detenido y el octavo banderazo por la Selección volvió a transformar una de las esquinas más famosas del mundo en una fiesta albiceleste.

En medio de esa multitud apareció un pequeño grupo vestido de rojo. Eran españoles. Lejos de esconderse entre los hinchas argentinos, se mezclaron con los cantos, aceptaron las cargadas y terminaron sacándose fotos con quienes, apenas unas horas después, serían sus rivales en la final del Mundial.

EN NUEVA YORK. Hinchas argentinos de todo el mundo se reunieron en Times Square para alentar antes de la final frente a España. EN NUEVA YORK. Hinchas argentinos de todo el mundo se reunieron en Times Square para alentar antes de la final frente a España.

No eran turistas curiosos. Conocían las canciones, defendían las empanadas tucumanas como las mejores del país y uno de ellos llevaba tatuada a Argentina en el brazo.

PASIÓN PERMANENTE. El Mundial también se lleva en la piel: un hincha mostró su tatuaje durante el banderazo argentino en Times Square. PASIÓN PERMANENTE. El Mundial también se lleva en la piel: un hincha mostró su tatuaje durante el banderazo argentino en Times Square.

"España y Argentina somos países hermanos. Pase lo que pase, esto ya es una fiesta", resumió Abraham, uno de los cuatro amigos que viajó desde Miranda de Ebro, en Burgos, junto a Marina, Pablo y José.

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La confianza española tampoco faltaba. "Las finales se ganan, no se juegan. Hemos venido para levantar la segunda estrella", lanzó uno de ellos, mientras el resto asentía convencido.

Pero la charla dio un giro inesperado cuando uno de los españoles levantó la manga de la remera y dejó ver un tatuaje con el mapa de la Argentina. Marina sonrió y mostró el suyo: también llevaba un pequeño homenaje al país.

La pregunta fue inmediata. “¿Cómo termina un español tatuándose la Argentina?” La respuesta viajó más de dos décadas hacia atrás.

"Un futbolista argentino llegó a jugar al equipo de mi ciudad. Yo tenía un bar donde iban los jugadores, nos hicimos amigos y desde entonces empecé a viajar a la Argentina. Vine por primera vez en 2003 y, desde ahí, voy y vuelvo todo el tiempo, sobre todo a Santo Tomé, en Santa Fe", contó.

Ese vínculo terminó creciendo mucho más de lo que imaginaba. "Todos tenemos algún hermano, un primo o un amigo en Argentina. Siempre estamos conectados", explicó.

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La conversación siguió sumando guiños argentinos. "Las mejores empanadas son las tucumanas, sin ningún lugar a dudas", dijo uno de ellos, una frase que arrancó aplausos y sonrisas entre los hinchas que escuchaban alrededor.

El tatuaje, aseguró, también nació de ese cariño. "Por eso llevo el mapa. España siempre, claro... pero también Argentina".

Antes de despedirse, dejó una frase que resumió el clima con el que vivían la previa. "Pase lo que pase, ya ganamos. Si gana España, felices. Y si gana Argentina, también. Cuando dos países hermanos juegan una final, el fútbol se disfruta de otra manera."

Minutos después volvieron a perderse entre miles de camisetas albicelestes, mientras los bombos seguían retumbando en Times Square. En la antesala de la final del Mundial, la rivalidad quedó reservada para los 90 minutos. Afuera de la cancha, al menos por un rato, hubo lugar para compartir la misma fiesta.

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