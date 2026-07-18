Un español mostró un tatuaje de Argentina en pleno banderazo: “Somos países hermanos”

Times Square dejó de parecer una postal de Nueva York para convertirse, por unas horas, en una cancha. Bombos, bengalas celestes y blancas, banderas gigantes y miles de argentinos hicieron que caminar fuera casi imposible. La señal de los celulares colapsó, el tránsito quedó detenido y el octavo banderazo por la Selección volvió a transformar una de las esquinas más famosas del mundo en una fiesta albiceleste.