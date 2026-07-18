Copa del Mundo

¿Diez años sin Libertadores o Messi con otra Copa del Mundo? El dilema de los hinchas argentinos en Times Square

En el banderazo argentino en Nueva York, hinchas de Boca, River, San Martín, Belgrano y otros clubes respondieron una pregunta difícil: ¿qué elegirían entre una década sin títulos para su equipo y volver a ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo?

EN LA PREVIA DE LA FINAL.Bombos, banderas y camisetas transformaron la ciudad en una tribuna celeste y blanca.
EN LA PREVIA DE LA FINAL.Bombos, banderas y camisetas transformaron la ciudad en una tribuna celeste y blanca.
Por Matías AuadEnviado especial 18 Julio 2026

Resumen para apurados

  • En la previa de la final en Nueva York, hinchas argentinos en Times Square priorizaron que Lionel Messi gane otra Copa del Mundo por sobre el éxito local de sus propios clubes.
  • Durante un multitudinario banderazo que reunió a hinchas de diversos clubes locales en EE.UU., los simpatizantes unieron voces y dejaron de lado su histórica rivalidad por el país.
  • La devoción por Messi consolida la unión de la hinchada argentina por encima de las divisiones locales, marcando un hito en la identidad deportiva nacional ante la gran final.
Resumen generado con IA

La pregunta parecía imposible para cualquier fanático del fútbol argentino: ¿qué preferís, que tu club atraviese diez años sin ganar la Libertadores o que Lionel Messi levante otra vez la Copa del Mundo?

En la previa de la final frente a España, en pleno corazón de Nueva York, la mayoría no dudó. Entre los miles de hinchas que coparon Times Square aparecieron camisetas de Boca, River, San Martín de Tucumán, Belgrano, Independiente Rivadavia y otros clubes del país. Pero durante unos minutos, las camisetas quedaron en segundo plano.

"Messi campeón del mundo otra vez, sin dudas", fue una de las respuestas que más se repitió. Mateo, hincha de Boca de 16 años y oriundo de Chaco, no necesitó pensarlo demasiado. "No hay debate. Tenemos que ver al 10 levantando la última", aseguró. Para él, una década sin Libertadores para el club de sus amores no se compara con la posibilidad de volver a ver a Messi con la Copa.

Facundo, también fanático xeneize, llegó desde Buenos Aires junto a su papá para vivir el Mundial. "Es una emoción enorme. Estamos acá por esto, tenemos que ganarla", contó mientras miraba sorprendido la cantidad de argentinos que habían llegado hasta Times Square.

La misma elección apareció en hinchas de otros equipos. Ale Pizarro, de 42 años y seguidora de Independiente Rivadavia de Mendoza, tampoco dudó. "Messi campeón mañana de vuelta, sin duda. Vinimos a esto. El resto no importa", respondió.

Germán, hincha de River, coincidió. "Todo por la Selección. En algún momento ganaremos otra Libertadores", explicó entre risas.

Entre el amor por el club y Messi

Para algunos, la pregunta tenía trampa. Porque el vínculo con el club también forma parte de la identidad de cada hincha. Francisco Noguera, hijo de un cordobés e hincha de Belgrano, reconoció que la decisión no era sencilla.

"Antes del Mundial decía que si Belgrano ganaba la Libertadores ya no me importaba nada. Ahora... es difícil. Pero si tengo que elegir, dame la Libertadores", contó entre risas.

Otros prefirieron no elegir. Sebastián, hincha de Boca que llegó desde Buenos Aires, aseguró que no podía separar una cosa de la otra. "Nuestro país es más importante. Acá se abraza lo de River, lo de Boca, todo", dijo.

Pero para muchos, el contexto cambió la respuesta. No era cualquier partido: era una final del mundo, en la que Messi buscaba otra estrella para Argentina.

Facundo Robles, hincha de San Martín de Tucumán, también puso a la Selección por encima del Santo. "Hoy estamos representando a Argentina. Después habrá tiempo para pensar en San Martín", explicó.

Una fiesta más allá de las camisetas

La escena se repetía en cada rincón de Times Square. Hinchas con camisetas de clubes distintos cantaban juntos, se sacaban fotos y esperaban el partido más importante del ciclo.

Incluso quienes no tenían entrada para la final coincidían en que la experiencia ya era inolvidable. La camiseta del club seguía siendo parte de la historia, pero durante ese día había quedado en segundo plano.

Porque en Nueva York, antes de la final, River, Boca, San Martín o Belgrano podían seguir esperando. Por unas horas, la discusión quedó reducida a una sola pregunta: volver a ver a Messi campeón del mundo o defender hasta el final los colores de siempre.

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