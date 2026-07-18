¿Diez años sin Libertadores o Messi con otra Copa del Mundo? El dilema de los hinchas argentinos en Times Square

"Messi campeón del mundo otra vez, sin dudas", fue una de las respuestas que más se repitió. Mateo, hincha de Boca de 16 años y oriundo de Chaco, no necesitó pensarlo demasiado. "No hay debate. Tenemos que ver al 10 levantando la última", aseguró. Para él, una década sin Libertadores para el club de sus amores no se compara con la posibilidad de volver a ver a Messi con la Copa.