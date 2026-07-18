Los siete partidos que terminaron de confirmar el proceso de la selección argentina

Los procesos se construyen mucho antes de la última tarde. Se sostienen cuando aparecen los problemas, se validan cuando el contexto cambia, se fortalecen cuando los rivales ya conocen todas tus virtudes y, aun así, no consiguen derribarte. Por eso, más allá del resultado en la final, este Mundial ya dejó una certeza. Argentina volvió a demostrar por qué hace casi ocho años es la mejor selección del planeta.