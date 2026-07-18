Los siete partidos que terminaron de confirmar el proceso de la selección argentina
Mucho antes de la final, la “Scaloneta” ya había vuelto a demostrar por qué hace casi ocho años domina el fútbol mundial. Cada rival presentó un desafío diferente y el equipo encontró una respuesta distinta para defender un ciclo que ya forma parte de la historia.
Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol consolidó su exitoso proceso al clasificar a la final del Mundial 2026 en EE. UU., tras superar diversas adversidades en siete partidos clave.
- El ciclo de Lionel Scaloni, iniciado en 2018, demostró adaptabilidad táctica, carácter y paciencia frente a rivales diversos, logrando sobreponerse al desgaste físico extremo.
- Este recorrido reafirma a Argentina como potencia global y deja un legado de resiliencia y versatilidad que trasciende el resultado final, marcando un hito histórico.
El fútbol tiene una costumbre que suele ser injusta. Reduce meses, y a veces años, a tan solo 90 minutos. Una final puede cambiar el lugar que un equipo ocupa en la historia, puede definir una estrella más o una medalla menos y puede convertir a un héroe en leyenda o dejar a un gran equipo con las manos vacías. Pero los procesos no funcionan así.
Los procesos se construyen mucho antes de la última tarde. Se sostienen cuando aparecen los problemas, se validan cuando el contexto cambia, se fortalecen cuando los rivales ya conocen todas tus virtudes y, aun así, no consiguen derribarte. Por eso, más allá del resultado en la final, este Mundial ya dejó una certeza. Argentina volvió a demostrar por qué hace casi ocho años es la mejor selección del planeta.
Desde que Lionel Scaloni asumió después de Rusia 2018, la Selección dejó de perseguir una identidad para convertirse en una identidad. Ganó dos Copas América, una Finalissima y un Mundial. Pero, por sobre todas las cosas, consiguió algo mucho más difícil que levantar trofeos. La “Scaloneta” supo sostener una idea. Los títulos pueden aparecer una vez, pero los grandes procesos vuelven; y este Mundial terminó de confirmarlo.
Debutó mostrando autoridad
Cuando Argentina debutó frente a Argelia en Kansas City, el termómetro marcaba un calor insoportable. El cemento despedía vapor, los hinchas buscaban cualquier sombra antes de entrar al estadio y los jugadores, durante la semana, se habían entrenado con chalecos refrigerantes para soportar las temperaturas extremas del verano estadounidense. El contexto parecía pesado; pero el partido, no.
Lionel Messi convirtió tres goles, Argentina ganó con autoridad y dejó la sensación de que seguía exactamente donde había terminado en Qatar. No hubo ansiedad ni nervios. El campeón salió a jugar como campeón y ese primer mensaje fue importante porque todos los mundiales empiezan con preguntas, pero Argentina eligió responderlas jugando.
La adaptación, una nueva virtud
Austria propuso otra historia. El equipo dirigido por Ralf Rangnick intentó convertir el partido en una batalla física. Presión alta, intensidad, piernas fuertes y pocos espacios. Y en ese momento apareció otra virtud del ciclo Scaloni: la adaptación.
Durante años se habló de una Selección que sabía jugar bien, pero este grupo aprendió algo todavía más valioso, que es saber jugar distinto.
Argentina entendió cuándo acelerar, cuándo debía pausar, y también, por qué no, cuándo tenía que sufrir. Así terminó ganando un partido que no se parecía en nada al debut.
La pelota parada, una nueva arma
Frente a Jordania tampoco hubo espacios, pero apareció la paciencia. Durante largos pasajes la pelota fue de Argentina, pero debió apelar a la pelota parada para quebrar a los asiáticos.
Hace algunos años, esos partidos desesperaban a la Selección, pero hoy este equipo ya no juega contra el reloj. Sabe que las oportunidades llegan y cuando llegaron, las aprovechó. Giovani Lo Celso metió un golazo de tiro libre, Lautaro Martínez marcó de penal y Messi aportó otra joya de pelota parada.
La clasificación quedó sellada con puntaje ideal pero, sobre todo, quedó claro que Argentina ya dominaba otra manera de competir.
El comienzo del “otro” Mundial
Las verdaderas Copas del Mundo arrancan cuando perder significa volver a casa. Cabo Verde fue el primer aviso. Ya no alcanzaba con jugar mejor; había que resistir, soportar el golpe y atravesar un alargue. Durante mucho tiempo se dijo que los campeones necesitaban suerte; pero más que ello necesitan carácter.
Argentina lo encontró cuando las piernas pesaban y el reloj parecía jugar en contra. No fue la victoria más brillante, pero tal vez fue una de las más importantes. Porque los grandes equipos también aprenden a sobrevivir.
El estirpe del campeón, a prueba
Atlanta regaló otro examen. Egipto golpeó dos veces y obligó a la “Scaloneta” a remar desde atrás.
Empujó a Argentina contra una situación incómoda y ahí, una vez más, apareció algo que este grupo viene mostrando desde hace años. Sacó a relucir la rebeldía y demostró que nunca baja los brazos. No modifica la idea por el resultado y nunca se entrega.
Mientras afuera crecía la tensión, adentro del campo los jugadores seguían creyendo. Y de esa manera terminó dando vuelta un partido que, por momentos, parecía escaparse.
Argentina demostró en este juego que no juega con la tranquilidad del que ganó todo, sino que lo hace con el hambre del que todavía siente que debe demostrar.
El sufrimiento anterior le sirvió
Contra Suiza apareció, quizás, la imagen más completa de este proceso. El cansancio ya era evidente y para colmo las recuperaciones eran cada vez más cortas.
Las piernas ya no respondían igual y los partidos comenzaban a jugarse más con la cabeza que con el físico. Y en ese contexto volvió a imponerse Argentina.
El alargue encontró a un equipo que seguía creyendo exactamente igual que en el minuto uno.
Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la clasificación, pero detrás de esos dos goles había otra explicación. Argentina ya sabía sufrir.
Un golpe de autoridad
Después llegó Inglaterra, y con Inglaterra apareció el rival que más obligó a este grupo a demostrar todo lo que había construido. Había historia, jerarquía, presión y una final en juego.
Scaloni volvió a leer el partido antes que nadie. Movió piezas, encontró respuestas, los jugadores volvieron a responder y cuando el árbitro marcó el final, las imágenes dijeron más que cualquier análisis.
Los abrazos, las lágrimas, los suplentes entrando al campo, Messi buscando a cada compañero y Scaloni saludando uno por uno. No era solamente la alegría de otra final.
El mayor legado
Durante estos 39 días que duró la Copa del Mundo hubo algo que nunca cambió: la sensación de estar siguiendo a un equipo que siempre encontraba una respuesta distinta para un problema diferente. Ese, quizás, sea el mayor legado de Scaloni.
Construyó un equipo que no depende de una manera de jugar, sino que sabe competir de todas las formas posibles.
Tal vez dentro de algunos años alguien quiera resumir este Mundial con el resultado de una final, pero sería injusto. Las finales pueden cambiar los títulos, pero no cambian los caminos. Y el recorrido de esta Selección ya merece un lugar entre los grandes capítulos de la historia del fútbol argentino.
Primero impuso condiciones, después se adaptó, más tarde tuvo paciencia, luego aprendió a sufrir, también remontó cuando hizo falta, además resistió cuando el desgaste era enorme y terminó derrotando a un rival histórico para volver a instalarse en el último domingo de un Mundial.
El fútbol muchas veces es injusto, pero estos siete partidos dejaron la certeza de que este grupo, más allá de los trofeos que consiga, ya pertenece para siempre a uno de los procesos más extraordinarios que haya vivido la selección argentina.