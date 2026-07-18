Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno
El operativo para recibir al plantel campeón o subcampeón del Mundial 2026 ya comenzó a delinearse. Las autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses trabajan en distintas alternativas, aunque la decisión final dependerá de la AFA y de los propios jugadores.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino y la AFA coordinan el operativo de seguridad para recibir al plantel de la Selección en Buenos Aires este lunes tras disputar la final del Mundial 2026.
- El plan incluye un vuelo chárter a Ezeiza, traslado en helicóptero y dos opciones de festejo: saludar desde el balcón de la Casa Rosada o un escenario móvil en el Obelisco.
- El éxito del evento dependerá de la aceptación del plantel y las condiciones climáticas, marcando un hito en la relación entre el gobierno de Milei y los campeones.
Mientras la Selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, en el país ya avanzan los preparativos para recibir al plantel una vez que concluya el torneo. El esquema todavía no está confirmado y dependerá de la decisión que adopten la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los futbolistas.
De acuerdo con información publicada por La Nación, funcionarios del Gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia y los organismos encargados de la seguridad trabajan en un operativo que comenzará a ejecutarse apenas finalice el encuentro en Nueva Jersey.
El plan que analiza el Gobierno para recibir a la Selección argentina
La propuesta que hoy cobra mayor fuerza contempla que el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas solicitado por la AFA despegue desde Nueva York alrededor de la 1 de la madrugada y aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre el mediodía y las primeras horas de la tarde del lunes, Según La Nación.
Para ese arribo ya habría sido reservado el Hangar 5 del aeropuerto, donde incluso podría instalarse un espacio destinado a la prensa.
Desde allí, el operativo prevé trasladar a los integrantes del plantel en helicópteros hasta el helipuerto de la Casa Rosada. Ese punto funcionaría únicamente como lugar de descenso, ya que es uno de los pocos espacios disponibles en el microcentro porteño para este tipo de maniobras.
Casa Rosada u Obelisco: las alternativas para el festejo
Una vez en la Ciudad de Buenos Aires, aparecen dos escenarios posibles.
El primero consiste en aceptar la invitación realizada por el presidente Javier Milei para que los jugadores saluden desde el balcón de la Casa Rosada, un lugar que, según el diario, permanecería sin actividad política y bajo custodia de la Casa Militar durante el operativo.
La otra alternativa sería trasladar al plantel en micro desde el helipuerto hasta el Obelisco, donde podría montarse un escenario para el encuentro con los hinchas.
No obstante, aún existen varios interrogantes. El principal pasa por saber si la AFA y el plantel aceptarán alguna de las propuestas oficiales. También resta definir cuál será el lugar elegido para el eventual recibimiento y si el evento se realizará el mismo lunes, teniendo en cuenta que el pronóstico anticipa lluvias para esa jornada.
Otro aspecto que podría modificar la logística es el regreso de los familiares y allegados de los futbolistas, quienes también se encuentran acompañando al equipo en Estados Unidos.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, la coordinación política del operativo está a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que la organización técnica y de seguridad es encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez.