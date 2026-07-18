El mal tiempo también juega la final: España canceló su última práctica antes de enfrentar a Argentina

En la conferencia de prensa previa al encuentro, De la Fuente también se refirió al rival y descartó cualquier crítica sobre el estilo de juego argentino. "No se me ocurriría pensar eso", respondió cuando le preguntaron si consideraba que la selección argentina practicaba un "juego sucio". Además, elogió el ciclo de Scaloni y recordó los títulos obtenidos por la Albiceleste en los últimos años, al tiempo que aseguró que la final se definirá por el equipo que mejor se adapte a las distintas situaciones del partido.