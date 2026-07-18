“Con lo que cuesta una entrada, te comprás una casa”: el enojo argentino por el precio de las entradas para la final

"Ni siquiera estoy intentando", resumió Hernán Sánchez, hincha de River y residente en Nueva York. Aunque vive en la ciudad donde se disputa la final, nunca consideró la posibilidad de entrar al estadio. "Ni viviendo acá se puede. Sacaron al fútbol de donde siempre estuvo. Era un deporte del pueblo y lo transformaron en un negocio multimillonario. Este Mundial quedó para la gente que puede pagar esas entradas", cuestionó.