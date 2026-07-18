Mundial 2026: estiman que otros 5.000 argentinos viajarán a la final y el gasto extra superará los U$S50 millones

Resumen para apurados
- Unos 5.000 argentinos viajarán a Nueva Jersey para ver la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra, generando un gasto extra de U$S 58 millones, según la consultora Qualy.
- Cada hincha gastará unos U$S 13.000, principalmente por entradas de U$S 8.000. Este flujo eleva el desembolso total estimado para todo el certamen a U$S 513 millones.
- Aunque la cifra es récord, el impacto en las reservas es moderado por la sustitución de viajes invernales, representando solo el 6% del déficit turístico anual proyectado.
La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 generó un fenómeno que trasciende lo deportivo para convertirse en un hecho de impacto económico. Según un relevamiento de la consultora Qualy, se espera que entre 4.000 y 5.000 argentinos viajen exclusivamente para presenciar el partido decisivo en el MetLife Stadium. Esta movilización adicional implicará una demanda de divisas estimada en U$S58 millones.
La proyección, realizada apenas horas después del triunfo en semifinales, se suma al flujo constante de miles de simpatizantes que acompañan al equipo de Lionel Scaloni desde el inicio del certamen en Estados Unidos.
El costo de la ilusión: U$S13.000 por persona
El informe detalla que el presupuesto promedio para un hincha que decida viajar únicamente a la final asciende a U$S13.000. Este monto incluye el pasaje aéreo de último momento, el alojamiento y los gastos diarios. Sin embargo, el componente de mayor peso es la entrada, ya que se estima que un ticket para el partido ante España promedia los U$S8.000.
Bajo estas premisas, la consultora calculó que el desembolso total de este nuevo grupo de viajeros representará una salida de divisas cercana a los U$Ss58 millones, consolidando un gasto per cápita significativamente más alto que el de quienes viajaron en la fase de grupos.
El Mundial demandará U$S 513 millones
Antes del puntapié inicial, Qualy había proyectado que unos 45.500 argentinos se desplazarían a Estados Unidos para seguir la campaña nacional, con un gasto estimado de U$S 455 millones. Con la incorporación de los "hinchas de último momento" que volarán para la final, la cifra total asociada a la Copa del Mundo se eleva a U$S513 millones.
A pesar de la magnitud de los números, el estudio sostiene que el efecto sobre la balanza de pagos es "relativamente moderado". Esto se debe a un efecto de sustitución: muchos argentinos optaron por utilizar su presupuesto de vacaciones de invierno para asistir al Mundial, en lugar de realizar otros viajes al exterior. Además, el informe destacó que el turismo emisivo general cayó un 12% interanual entre enero y mayo de 2026, producto de la pérdida del poder adquisitivo registrada en los meses previos.
El déficit turístico y el peso del Mundial
El análisis de Qualy también contextualiza estos gastos dentro de la macroeconomía argentina. Se proyecta que 2026 cerrará con un déficit turístico de U$S 7.000 millones, impulsado por una cantidad de residentes que viajan al exterior que supera ampliamente la llegada de turistas extranjeros.
No obstante, los analistas aclaran que, pese a la espectacularidad de las cifras mundialistas, el gasto total destinado a la cita deportiva representa apenas el 6% del saldo negativo anual estimado para el sector.