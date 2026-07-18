Mundial 2026: estiman que otros 5.000 argentinos viajarán a la final y el gasto extra superará los U$S50 millones

A pesar de la magnitud de los números, el estudio sostiene que el efecto sobre la balanza de pagos es "relativamente moderado". Esto se debe a un efecto de sustitución: muchos argentinos optaron por utilizar su presupuesto de vacaciones de invierno para asistir al Mundial, en lugar de realizar otros viajes al exterior. Además, el informe destacó que el turismo emisivo general cayó un 12% interanual entre enero y mayo de 2026, producto de la pérdida del poder adquisitivo registrada en los meses previos.