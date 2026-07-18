Una lección y no sólo de fútbol: Messi, el caudillo de perfil bajo que le marca la cancha a la política

Es obvio que la política no es fútbol, pero en la semana se notaron ambigüedades y puntos de vista diferentes en relación a la Selección que va por la cuarta estrella, sobre todo en términos del agasajo que se está organizando para recibir a un grupo que ha hecho del carisma y de su mística una religión que excede el juego y que no quiere entregarse al embarrado mundo de la política. La llegada del equipo a estas instancias ha obligado al Gobierno a comenzar a pensar en la recepción, aunque la AFA como institución quizás quiera jugar su partido contra el mismísimo Presidente que intentó quitarles el negocio con la llegada de las SAD.