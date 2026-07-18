La respuesta de Battaglia cuando tuvo que elegir entre otra Copa del Mundo para Argentina y una Libertadores para Boca

"El Mundial anterior fue espectacular porque era en un solo lugar y pudimos ver muchísimos partidos. Este tiene otra particularidad, con distancias mucho más largas entre las sedes, pero también lo estamos disfrutando. Creo que fue un Mundial muy exitoso en lo futbolístico, por las semifinales que se dieron y por la final que estamos por tener", sostuvo. "Ojalá que mañana la Selección tenga un gran día", concluyó el ahora entrenador, intentando resumir el sentir de cada uno de los hinchas argentinos que tiñeron de celeste y blanco a Nueva York.