La respuesta de Battaglia cuando tuvo que elegir entre otra Copa del Mundo para Argentina y una Libertadores para Boca
El ex mediocampista analizó el recorrido de la Selección en el Mundial, elogió el oficio del equipo de Lionel Scaloni y, ante un dilema que toca la fibra de cualquier hincha, dejó una definición tan sincera como imposible de discutir.
Resumen para apurados
- En Nueva York, Sebastián Battaglia evitó elegir entre un nuevo Mundial para Argentina o la Libertadores para Boca Juniors y pidió ambos títulos en la previa de la final.
- Durante un banderazo en Times Square, el exentrenador de Boca analizó el crecimiento de la Selección de Scaloni y las complejidades logísticas de la actual Copa del Mundo.
- Su respuesta espontánea refleja el sentir de los hinchas argentinos, que equilibran la pasión por la Selección con la histórica exigencia de éxito para sus clubes locales.
En el fútbol hay preguntas que no tienen respuesta. O, mejor dicho, que tienen una respuesta tan genuina que dicen mucho más que cualquier análisis futbolístico. Sebastián Battaglia, ex figura y entrenador de Boca, que estaba observando el banderazo argentino en el Time Square, se encontró con una de ellas en la previa de la final del Mundial.
El futbolista más ganador de la historia del “Xeneize”, fue consultado por LA GACETA por el presente de la selección argentina, por el recorrido del equipo que dirige Lionel Scaloni y por las sensaciones que le deja un Mundial muy diferente al de Qatar. El ex mediocampista respondió con calma, destacando el crecimiento del seleccionado a lo largo del torneo; pero el momento más descontracturado de la charla llegó con la última pregunta.
¿Qué elegiría un hombre tan identificado con Boca? ¿Que la Selección levante otra Copa del Mundo o que el “Xeneize” termine con la sequía de 10 años sin conquistar la Copa Libertadores?
Battaglia sonrió y ni siquiera intentó buscar una respuesta políticamente correcta. “No; dame las dos. No puedo elegir. Mañana es mañana (por el partido final entre Argentina y España) y después habrá que trabajar para que Boca esté en lo más alto. Pero no puedo elegir. Perdón, no puedo”, sentenció.
La respuesta, espontánea y entre risas, resumió el sentimiento de muchos argentinos. Porque por estas horas la Selección ocupa el centro de todas las conversaciones, aunque nadie deja de lado el amor por los colores de toda la vida.
Antes de ese divertido intercambio, Battaglia había dejado su mirada sobre la “Scaloneta”. "Creo que la Selección fue teniendo partidos diferentes. Dando vuelta situaciones y sacando adelante encuentros muy emotivos. Hoy se la ve con mucho oficio y con muchas ganas. Le tocó empezar ganando, también le tocó que se lo empataran y volver a ir a buscar el partido. Se la ve muy completa en ese sentido", analizó antes de comparar esta Copa del Mundo con la anterior, la única que había cubierto antes de llegar a Estados Unidos.
"El Mundial anterior fue espectacular porque era en un solo lugar y pudimos ver muchísimos partidos. Este tiene otra particularidad, con distancias mucho más largas entre las sedes, pero también lo estamos disfrutando. Creo que fue un Mundial muy exitoso en lo futbolístico, por las semifinales que se dieron y por la final que estamos por tener", sostuvo. "Ojalá que mañana la Selección tenga un gran día", concluyó el ahora entrenador, intentando resumir el sentir de cada uno de los hinchas argentinos que tiñeron de celeste y blanco a Nueva York.