Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

Los argentinos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro. La transmisión estará disponible por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, quienes prefieran verlo desde un celular, una computadora o una Smart TV podrán hacerlo mediante Flow, Telecentro Play, DGO y las plataformas habilitadas por cada señal televisiva. CCC también contará con la trasmisión de la final en todos los canales mencionados. Se espera una de las mayores audiencias del año, con millones de espectadores siguiendo el desenlace del Mundial.