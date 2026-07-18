Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

Resumen para apurados
- Argentina y España se enfrentan hoy en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón mundial tras un mes de competencia.
- El partido cierra un torneo de 103 encuentros. Será arbitrado por Slavko Vincic, transmitido por múltiples plataformas y seguido con pantallas gigantes en todo el país.
- Argentina busca su cuarta Copa del Mundo en su segunda final consecutiva, mientras España intenta sumar su segunda estrella, prometiendo un impacto histórico para el ganador.
Después de 103 partidos y más de un mes de competencia, el Mundial 2026 llega a su fin. Argentina y España definirán hoy al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Mientras la expectativa crece y millones de personas organizan cómo vivirán el encuentro, estas son las diez preguntas clave que todo hincha quiere responder antes del pitazo inicial.
¿A qué hora juega Argentina y dónde será la final?
La gran final se disputará hoy desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 80.000 espectadores que ya recibió varios encuentros de este Mundial. Será la segunda final consecutiva para la Selección de Lionel Scaloni, que buscará conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia frente a una España que intentará sumar la segunda estrella.
¿Dónde podrá verse el partido por televisión y streaming?
Los argentinos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro. La transmisión estará disponible por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, quienes prefieran verlo desde un celular, una computadora o una Smart TV podrán hacerlo mediante Flow, Telecentro Play, DGO y las plataformas habilitadas por cada señal televisiva. CCC también contará con la trasmisión de la final en todos los canales mencionados. Se espera una de las mayores audiencias del año, con millones de espectadores siguiendo el desenlace del Mundial.
¿Qué radios transmitirán la final?
Como ocurre en cada definición importante de la Selección, las principales cadenas radiales del país tendrán una cobertura especial. Radio La Red (FM 92.3), Mitre (FM 99.5), Continental (FM 100.1), Rivadavia (FM 97.7), y otras emisoras nacionales comenzarán la transmisión varias horas antes del partido con móviles, entrevistas y análisis.
En Tucumán también habrá una programación especial. LV12 (FM 105.1), LV7 (FM 102.7) y distintas radios locales acompañarán toda la previa y el desarrollo del encuentro para quienes prefieran seguir la emoción a través del relato tradicional.
¿Quién será el árbitro y qué antecedentes tiene?
La FIFA designó al esloveno Slavko Vincic para dirigir la final. Con 46 años, es considerado uno de los árbitros más experimentados del fútbol europeo y ya estuvo presente en finales de Champions League y Europa League.
¿Con qué camiseta jugará cada selección?
Argentina volverá a vestir su tradicional camiseta albiceleste con pantalón negro y medias blancas, la misma indumentaria que utilizó en gran parte del torneo.
España, en cambio, dejará de lado la camiseta blanca alternativa que causó furor durante el Mundial y regresará a su uniforme principal completamente rojo para disputar la final.
¿Cómo estará el clima durante el partido?
En Nueva Jersey se espera una tarde agradable para jugar al fútbol, con temperaturas cercanas a los 27 grados y cielo parcialmente nublado.
En Tucumán, en cambio, el partido se vivirá con una tarde invernal. El pronóstico anticipa alrededor de 18 grados, sin lluvias y con buenas condiciones para seguir el encuentro tanto al aire libre como en reuniones familiares o con amigos.
¿Dónde podrán reunirse los hinchas para ver el partido en Tucumán?
Como ocurrió durante gran parte del Mundial, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán instalará una pantalla gigante en la Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo) para que los fanáticos puedan seguir la final de manera gratuita.
A esto se sumarán bares, restaurantes y cervecerías de distintos puntos de la provincia que proyectarán el encuentro en pantallas gigantes.
¿Dónde se esperan los festejos si Argentina sale campeón?
Si la Selección consigue la cuarta estrella, todo indica que el principal punto de celebración volverá a ser la Plaza Independencia.
Las calles 24 de Septiembre, Laprida, San Martín y las avenidas que rodean el microcentro volverían a convertirse en el epicentro de los festejos, tal como sucedió tras la conquista del Mundial de Qatar y las posteriores consagraciones de la "Scaloneta". También se espera movimiento en distintas plazas del interior de la provincia.
Otros de los puntos de concentración serán el Monumento al Bicentenario y en la avenida Mate de Luna; en Yerba Buena, el mástil de la avenida Aconquija será el sitio de encuentro; en Tafí Viejo, la plaza Bartolomé Mitre.
¿Qué recomendaciones deberían tener en cuenta los hinchas?
Los hinchas deberán circular con precaución, respetar los cortes de tránsito que puedan implementarse y evitar conductas peligrosas durante los festejos.
También es recomendable llegar con anticipación a los lugares donde habrá pantallas gigantes, utilizar transporte público o compartir vehículos para evitar congestionamientos y celebrar con responsabilidad. Después de más de un mes de Mundial, solo queda un partido. 90 minutos -o quizás algunos más- separan a la Selección de otra página inolvidable en su historia.