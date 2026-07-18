Mbappé despidió a Deschamps con un emotivo mensaje: “Debíamos ofrecerte un final mejor, pero fallamos”

Kylian Mbappé eligió las redes sociales para despedir a Didier Deschamps, quien este sábado dirigirá su último partido como entrenador de Francia después de 14 años al frente del seleccionado. El delantero del Real Madrid compartió una extensa carta en la que le agradeció por todo lo vivido y lamentó que el equipo no pudiera regalarle una despedida con la clasificación a una nueva final del Mundial.
"Hoy es tu última danza. A vos que nos diste tanto. Debíamos ofrecerte un final mejor, pero fallamos", escribió Mbappé en su cuenta de X. Luego destacó el legado del entrenador al asegurar que "poner palabras a lo que aportaste durante 14 años es muy difícil" y sostuvo que fue "el mayor actor del renacimiento de este equipo". Además, agregó una frase que rápidamente generó repercusión: "La gente no siempre supo apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello".
El capitán francés también recordó el vínculo que construyó con Deschamps desde su debut en la Selección y le agradeció la confianza que depositó en él durante todos estos años. "Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años", expresó. "Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", añadió.
14 años y un ciclo histórico
Deschamps pondrá punto final a una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol francés una vez que concluya el encuentro frente a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Durante su gestión llevó a Francia a conquistar el título en Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y alcanzó las instancias decisivas en las cuatro Copas del Mundo que dirigió.
Con la salida del entrenador ya confirmada, el principal candidato para sucederlo es Zinedine Zidane. Según informó el diario L'Équipe, el ex DT del Real Madrid asumiría oficialmente el cargo el 1 de septiembre, una vez finalizada la etapa de Deschamps al frente del seleccionado francés.