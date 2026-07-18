Mbappé despidió a Deschamps con un emotivo mensaje: “Debíamos ofrecerte un final mejor, pero fallamos”

El capitán francés también recordó el vínculo que construyó con Deschamps desde su debut en la Selección y le agradeció la confianza que depositó en él durante todos estos años. "Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años", expresó. "Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", añadió.