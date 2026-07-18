Copa del Mundo

El llamativo ensayo de Scaloni antes de la final: repartió 13 pecheras y sembró dudas sobre el equipo

El entrenador de la selección argentina encabezó el último entrenamiento antes de enfrentar a España y sorprendió con la elección de los futbolistas que participaron del trabajo táctico.

ENSAYO. Lionel Scaloni repartió pecheras durante el último entrenamiento y dejó varias pistas, aunque también algunas incógnitas, antes de la final frente a España.
ENSAYO. Lionel Scaloni repartió pecheras durante el último entrenamiento y dejó varias pistas, aunque también algunas incógnitas, antes de la final frente a España.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni sembró dudas para la final del Mundial ante España al repartir 13 pecheras en la última práctica táctica con el fin de ocultar la formación titular.
  • En el ensayo, el cuerpo técnico probó dos cambios respecto a la semifinal ante Inglaterra: el ingreso de Montiel por Molina y la vuelta de De Paul por Giuliano Simeone.
  • Esta estrategia busca desconcertar a España y mantener la competitividad. Scaloni confirmará el once inicial a último momento para defender el título de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

En la última práctica antes de la final del Mundial frente a España, Lionel Scaloni dejó una imagen que rápidamente despertó interpretaciones. Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, el entrenador repartió pecheras a 13 futbolistas para iniciar un trabajo táctico y estratégico, una decisión que expuso algunas pistas, pero también varias incógnitas de cara al duelo decisivo.

Entre los elegidos aparecieron varios nombres que parecen tener un lugar asegurado, como Lionel Messi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico. También recibieron pecheras Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel, este último por delante de Nahuel Molina, uno de los movimientos que más llamó la atención.

Las ausencias tampoco pasaron inadvertidas. Futbolistas como Lautaro Martínez, Nicolás González, Nico Paz y Facundo Medina quedaron al margen de ese primer ensayo, aunque eso no significa necesariamente que estén descartados. De hecho, el propio Scaloni suele utilizar este tipo de prácticas para no ofrecer demasiadas certezas sobre la formación que pondrá en los partidos decisivos.

Las dudas que mantiene el entrenador

Según trascendió luego del entrenamiento, el cuerpo técnico probó un equipo con dos modificaciones respecto del que venció a Inglaterra en semifinales. De confirmarse esa idea, Montiel ingresaría por Molina y De Paul recuperaría la titularidad en lugar de Giuliano Simeone para afrontar la final ante España.

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. Sin embargo, fiel a su estilo, Scaloni esperará hasta último momento antes de confirmar el once que buscará defender el título mundial.

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