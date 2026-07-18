El llamativo ensayo de Scaloni antes de la final: repartió 13 pecheras y sembró dudas sobre el equipo

Entre los elegidos aparecieron varios nombres que parecen tener un lugar asegurado, como Lionel Messi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico. También recibieron pecheras Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel, este último por delante de Nahuel Molina, uno de los movimientos que más llamó la atención.