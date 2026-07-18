“Dependemos de la toma de las calles”: con condicionantes, los colectivos circularán durante y después del partido

Otros datos que destacó el vicepresidente fueron la baja demanda que hay los días domingo –en esta oportunidad potenciada por la final de la Copa del Mundo– y la baja recaudación durante los partidos. Con el servicio en marcha del modo en que se prestó para el último encuentro futbolístico –el miércoles pasado, día hábil–, indicó que solo se transportó un 50% de los pasajeros esperados para la jornada.