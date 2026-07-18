Mundial 2026

“Dependemos de la toma de las calles”: con condicionantes, los colectivos circularán durante y después del partido

Las líneas urbanas e interurbanas funcionarán con frecuencia de día domingo aunque se prevén demoras para las horas posteriores a la final del Mundial.

“Dependemos de la toma de las calles”: con condicionantes, los colectivos circularán durante y después del partido
Foto: Mundo Gremial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aetat confirmó que los colectivos en Tucumán circularán este domingo durante la final del Mundial, aunque con demoras por los festejos y el ausentismo de choferes.
  • El servicio funcionará con frecuencia de domingo, pero prevén complicaciones por calles colmadas tras el partido y el antecedente de choferes faltantes en la semifinal.
  • La normalidad del transporte dependerá de la magnitud de las celebraciones urbanas, evidenciando el desafío de mantener servicios básicos ante eventos de gran convocatoria.
Resumen generado con IA

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, confirmó a LA GACETA que el transporte público funcionará este domingo. El titular de la entidad informó que está previsto prestar el servicio tanto durante como después del partido, pero se espera que algunos factores, propios de una final de Mundial, condicionen la circulación.

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Las líneas urbanas e interurbanas trabajarán con horarios reducidos este domingo 19, día en que se disputa la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. “Estamos preparados para trabajar con frecuencia de domingo”, sostuvo el representante de Aetat, pese a las especulaciones sobre la quita del servicio.

Qué puede modificar la circulación de colectivos

El funcionamiento del transporte público podría sufrir algunas alteraciones a causa de diversos factores. En primer lugar, Berretta señaló como una complicación el trabajo tras la finalización del juego. “Hemos tenido complicaciones en el partido anterior porque las calles se llenan de gente con los festejos”, dijo. El movimiento podría demorar algunas unidades, sobre todo en las dos horas posteriores a la final.

“Si bien estamos preparados para trabajar, dependemos, entre otras cosas, de la toma de las calles como es habitual”, dijo, y señaló que los principales agentes obstructores son motos, bicicletas y personas.

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Pero el servicio de hoy también estará condicionado por el ausentismo de los choferes de cada línea. Durante la semifinal que Argentina jugó contra Inglaterra, ya se registraron faltas de los conductores. “Eso no impidió prestar el servicio, pero esta es la final del mundo”, destacó el titular de Aetat como una salvedad.

Otros datos que destacó el vicepresidente fueron la baja demanda que hay los días domingo –en esta oportunidad potenciada por la final de la Copa del Mundo– y la baja recaudación durante los partidos. Con el servicio en marcha del modo en que se prestó para el último encuentro futbolístico –el miércoles pasado, día hábil–, indicó que solo se transportó un 50% de los pasajeros esperados para la jornada.

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