Cuál es la artista que habrían pedido los jugadores de la Selección para cantar el himno nacional y la fuerte interna que habría detrás

Resumen para apurados
- Jugadores de la Selección Argentina habrían pedido a Lali Espósito para cantar el himno en la final, pero el presidente Javier Milei la habría vetado por diferencias políticas.
- El pedido surge como cábala, pues Espósito cantó en la final de Qatar 2022. La histórica tensión política entre la artista y Milei habría motivado el rechazo del Poder Ejecutivo.
- El conflicto expone la influencia de la política en el ámbito deportivo. Mientras crece la polémica sobre la decisión final, la AFA todavía no confirmó quién cantará el himno.
La final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 adquiere todos los condimentos de una instancia emocionante, donde la interpretación del himno nacional debe ser el impulso para defender los colores de la camiseta. En 2022 fue Lali Espósito quien se encargó de entonar las estrofas del canto patriótico y como lo que funciona se repite en las cábalas del deporte, los integrantes del plantel querrían que todo el camino se mantenga igual al que los llevó a la victoria.
Los futbolistas de la Selección habrían reclamado que la artista sea quien interprete la canción patria en la definición contra España este domingo. La confirmación la dio Jerónimo Torres Santoro, periodista de AZZ, quien se encuentra en Estados Unidos cubriendo el certamen ecuménico. Luego de anunciar que contaba con información exclusiva, el presentador de Cuidemos el Futbol (CEF) expuso las posibilidades que se barajaban y cuál era la que solicitaban los protagonistas.
La artista que habrían pedido los jugadores
“Está la alternativa que piden los jugadores, que es la que no quiere el Presidente de la Nación, Lali Espósito”, anunció Torres Santoro, quien expuso además la tensión existente entre la cantante y Javier Milei gestada desde el comienzo de la gestión del mandatario. El resto de los integrantes de la mesa se sorprendió ante la solicitud del grupo, algunos de ellos arrojando que pensaban que la estrella elegida sería Tini. Sin embargo, otros lanzaron sus conjeturas: “Por cábala”, respondió un colega.
“El quilombo arranca porque los muchachos piden que cante ella y el jefe de Estado dijo ‘no’”, continuó el cronista de CEF. Torres Santoro citó al líder del Ejecutivo, quien habría aceptado las otras opciones menos la ex Casi Ángeles. “La que quieran ustedes pero Lali no”, repitió el periodista. Los compañeros de debate opinaron sobre que la decisión final quedaba en manos de los deportistas: “Que decidan los futbolistas, el presidente no juega”, sentenciaron en el envío.
El debate por la supuesta intervención del Presidente
Tanto Torres Santoro como el resto de los panelistas discutieron cómo la posible contraposición de la Casa Rosada podría condicionar el pedido de los convocados. Aunque algunos alegaron que se trataba de una cuestión política más allá de lo futbolístico, el conductor concluyó: “Yo no quiero armar de esto una cuestión partidaria pero lamentablemente el que politizó el asunto ya es el presidente de La Nación”.
Aún no hubo confirmaciones oficiales por parte de la AFA sobre quién será el intérprete del himno nacional de esta edición. Lali Espósito fue quien entonó las estrofas en el partido decisivo del Mundial de Qatar 2022 en el que la Argentina salió victoriosa contra Francia tras una remontada infartante del combinado europeo que terminó en penales, donde la Selección Nacional superó a Les Bleus.