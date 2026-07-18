Cuál es la artista que habrían pedido los jugadores de la Selección para cantar el himno nacional y la fuerte interna que habría detrás

La final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 adquiere todos los condimentos de una instancia emocionante, donde la interpretación del himno nacional debe ser el impulso para defender los colores de la camiseta. En 2022 fue Lali Espósito quien se encargó de entonar las estrofas del canto patriótico y como lo que funciona se repite en las cábalas del deporte, los integrantes del plantel querrían que todo el camino se mantenga igual al que los llevó a la victoria.