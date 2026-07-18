Copa del Mundo

Refuerzo y atención activa en los servicios esenciales durante el partido Argentina-España

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos para acompañar el evento y prevenir incidentes durante los festejos.

Refuerzo y atención activa en los servicios esenciales durante el partido Argentina-España
Foto: Ministerio de Salud Pública de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las fuerzas de seguridad, hospitales y municipios de Tucumán reforzaron sus servicios este domingo para prevenir incidentes durante la final del Mundial Argentina-España.
  • Se dispusieron cortes viales y controles de alcohol, junto con un refuerzo en las guardias médicas de la provincia frente a la gran movilización por los festejos.
  • El operativo busca equilibrar la pasión de los festejos con el orden público, estableciendo un precedente de prevención urbana ante eventos de alta convocatoria.
Resumen generado con IA

El país vivirá una tarde particular después del mediodía, porque la Selección está a punto de disputar el último partido por el título consagratorio en el Mundial 2026.

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Pese a la enorme convocatoria del partido Argentina-España, algunas actividades deberán desarrollarse con total normalidad. Otras, en cambio, tendrán algunas modificaciones exigidas por la fecha. Según se informó a LA GACETA, los servicios de salud y la Policía implementarán protocolos especiales por el día de hoy; las estaciones de servicio y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad.

Estaciones de servicio

Según informó la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), las estaciones de servicio de Tucumán funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Ante la posible reducción de la atención, se informó desde la entidad reguladora que los horarios dependerán de las administraciones de cada estación de servicio. Pero Capega no sugirió horarios distintos a los de cada domingo.

Cortes y controles policiales

La Policía de Tucumán compartió un comunicado para informar cómo se desarrollará el protocolo de seguridad para contener a la multitud en horario del partido o después del mismo. Bajo la consigna “más pasión, menos excesos. Festejemos con responsabilidad”, se informó que habrá recorridos preventivos y controles viales sorpresivos, y no se tolerará el desorden ni los actos delictivos o de vandalismo.

La disposición, que rige para los principales paseos y espacios públicos de Tucumán, también indica que no se podrá ingerir bebidas alcohólicas en esas zonas; no podrán ingresar vehículos, como se hizo en partidos anteriores; y estará prohibido el ingreso con elementos cortantes o punzantes. Los principales controles se harán en Yerba Buena y la capital.

En principio, no está previsto cortar el tránsito alrededor del Monumento al Bicentenario de avenida Mate de Luna. Se espera, sin embargo, que el parque Avellaneda sea uno de los centros de encuentro.

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Cortes de tránsito

Las dos manzanas siguientes en torno a la plaza Independencia tendrán una restricción al tránsito. Los cortes se harán en el cuadrante formado por las calles Maipú-Chacabuco, Córdoba, Monteagudo-Entre Ríos, San Lorenzo y Catamarca. Tampoco se permitirá el ingreso de bicicletas.

“No vamos a impedir la celebración, pero sí vamos a ser firmes para evitar peleas o daños al patrimonio público y privado”, declaró Joaquín Girvau, jefe de Policía.

Controles en Yerba Buena

Los principales controles de Yerba Buena se harán en torno al Mástil, el punto más convocante de la Ciudad Jardín. Se harán cortes en avenida Aconquija y Charcas, Aconquija y Roca, Solano Vera y Cariola, y Maderuelo y Pasajes.

Servicios de salud

Los hospitales de la provincia tendrán una guardia reforzada este domingo, según informó el área de prensa del Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Desde los partidos pasados, se implementó un sistema con una mayor cantidad de personal para atender a las eventuales emergencias que pudieran surgir durante el partido o durante los festejos.

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Contactos de emergencia

  • Salud Escucha: 0800 4444 999
  • Hospital Virtual Público: 0800 555 8478
  • Emergencias: 107
  • Atención por Violencia a la Mujer: 144
  • Policía: 911
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