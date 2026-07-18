Messi habló por primera vez de la histórica foto con Lamine Yamal de bebé antes de la final del Mundial: “Es una locura”

Además, destacó el presente futbolístico del atacante español y dejó en claro la admiración que siente por su crecimiento. "Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin dudas, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión. Aunque es difícil, intentaremos, tanto él como España, que tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también", agregó.