Messi habló por primera vez de la histórica foto con Lamine Yamal de bebé antes de la final del Mundial: “Es una locura”
El capitán de la Selección argentina habló de la imagen tomada en 2007 junto a Lamine Yamal y explicó qué siente al reencontrarse con esa historia justo antes de la final del Mundial.
Resumen para apurados
- Lionel Messi analizó en un evento de la FIFA la histórica foto donde baña al bebé Lamine Yamal, previo a disputar la final del Mundial 2026 frente a España por el título.
- La imagen fue tomada en 2007 durante una sesión benéfica de UNICEF en el Camp Nou. Messi, que entonces tenía 20 años, se mostró tímido al sostener al actual crack español.
- El reencuentro de ambos en la final del Mundial resalta el crecimiento de Yamal como referente internacional y añade un fuerte componente emotivo a la definición del torneo.
A horas disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi volvió a referirse a una de las imágenes más recordadas de su carrera fuera de las canchas: la fotografía en la que aparece bañando a un bebé que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las máximas figuras del fútbol mundial, Lamine Yamal.
El capitán de la Selección argentina participó de un evento organizado por la FIFA junto al entrenador Lionel Scaloni y al arquero Emiliano "Dibu" Martínez, donde respondió preguntas de los fanáticos y habló tanto del presente del joven español como de aquella sesión de fotos que dio la vuelta al mundo.
"Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene la carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico; nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", expresó Messi.
La reflexión de Messi sobre la histórica foto con Lamine Yamal
Consultado específicamente sobre la imagen tomada en 2007, el rosarino admitió que todavía le cuesta creer la coincidencia que terminó uniendo sus caminos. "Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos en una Copa del Mundo es una locura", afirmó.
Además, destacó el presente futbolístico del atacante español y dejó en claro la admiración que siente por su crecimiento. "Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin dudas, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión. Aunque es difícil, intentaremos, tanto él como España, que tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también", agregó.
Cómo nació la foto de Messi con un bebé Lamine Yamal
La imagen fue tomada a fines de 2007 en el Camp Nou durante una producción solidaria organizada por el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF para el calendario benéfico de 2008.
Como parte de esa iniciativa, distintos futbolistas del Barcelona participaron de sesiones fotográficas junto a niños. La familia de Lamine Yamal llegó al evento tras resultar seleccionada en un sorteo realizado por UNICEF en Roca Fonda, el barrio de Mataró donde vivían.
El fotógrafo Joan Monfort recordó que Messi, por entonces de apenas 20 años, apareció en el vestuario y se encontró con una bañera de plástico donde estaba el bebé. Al principio, el argentino se mostró tímido y no sabía bien cómo sostenerlo, hasta que un patito de goma ayudó a distender el momento y permitió obtener las imágenes que, casi veinte años después, adquirieron un valor histórico.
Lo que comenzó como una campaña solidaria terminó convirtiéndose en una de las fotografías más icónicas del fútbol: Messi y el pequeño Lamine Yamal compartiendo una escena que hoy cobra un nuevo significado, justo antes de enfrentarse por el título más importante del mundo.