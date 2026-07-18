Un espejo para las empresas: los liderazgos que fluyen en una Selección sin grietas

Sin entrar en la grieta

En las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Las empresas más saludables no dependen de un líder héroe. Construyen una cultura donde varias personas sostienen emocionalmente al equipo. Eso hace que, cuando uno duda, otro contagie confianza. Julio Bresso, experto en desarrollo de líderes, indica a nuestro diario que el diferencial de la Selección respecto de otros elencos es que no entraron en la grieta. Según el consultor, Messi ha evolucionado en ese rol de líder, pero más profunda ha sido la tarea de Scaloni, de seleccionar tal vez no al mejor, sino al más apto en un puesto, optando por las personas que pueden encastrar en el esquema. “La gran virtud del entrenador, que debería replicarse en las empresas, es saber escuchar; no le interesa ganar la discusión. Cuando Cuti o Paredes les habla, Scaloni piensa en cómo aplicarlo. Y eso pasa poco en el mundo de las empresas”, indica. Así, en las organizaciones, “aquellos que las conducen suelen manejar equipos sin escuchar a los colaboradores que, en definitiva, son quienes lo sostienen”, acota Bresso.