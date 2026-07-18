Un espejo para las empresas: los liderazgos que fluyen en una Selección sin grietas

Hay liderazgos que son naturales; también están los que se forman con el tiempo. Hay grupos que se transforman en equipo en base a figuras internas que hacen que los otros brillen. La Selección Nacional de Fútbol es un claro ejemplo que, cuando la adversidad parece que se impone, asoman los líderes que revierten resultados en base a la pasión, al sacrificio y a la organización. Así como en esos equipos también los hay en las empresas, aunque, en muchos casos, eso depende de la cultura organizacional.
En un equipo de trabajo, como en uno de fútbol, las personas observan constantemente a quienes lideran para interpretar cómo deben reaccionar, indica a LA GACETA Érika Tirador, psicóloga y consultora organizacional.
Desde la psicología, las neurociencias y el comportamiento organizacional, hay una explicación muy interesante de por qué un equipo puede pasar, en pocos minutos, de la resignación a la convicción. Según Tirador, la teoría de las neuronas espejo, sostiene que nuestro cerebro no solo interpreta las acciones de los demás: también “simula” sus estados emocionales. Es decir, las emociones, la calma, la confianza o el miedo son contagiosos. “Por eso, cuando todo parece perdido, la principal característica de un líder no es ser el más brillante ni el que más habla. Es sostener la esperanza cuando los demás empiezan a perderla. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de transmitir, con la conducta, que todavía existe una posibilidad”, subraya la consultora.
Lo mismo ocurre en una organización, cuando una empresa atraviesa una crisis, un cambio tecnológico, una caída en las ventas o una reestructuración, los colaboradores hacen exactamente lo mismo que los jugadores en una cancha: Miran al líder. No buscan solamente respuestas. Buscan señales. “Así, las neuronas espejo hacen el resto. El estado emocional del líder comienza a replicarse en el equipo. Si transmite desesperanza, el grupo baja su rendimiento. Si transmite serenidad y convicción, el equipo recupera recursos cognitivos para pensar mejor, colaborar y actuar”, expone la experta.
Mucho se habla del aura que instala Lionel Messi, pero probablemente una de las mayores fortalezas de la Selección sea que el liderazgo no depende sólo del “10”. Lionel Scaloni construyó un equipo donde el liderazgo está distribuido, circula. Messi inspira desde el ejemplo. Pero también lideran Rodrigo De Paul con la energía, Nicolás Otamendi con la voz, el Dibu Martínez con la confianza, Cristian “Cuti” Romero con la intensidad, Enzo Fernández desde la personalidad, Lautaro Martínez desde la perseverancia, enumera Tirador.
Sin entrar en la grieta
En las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Las empresas más saludables no dependen de un líder héroe. Construyen una cultura donde varias personas sostienen emocionalmente al equipo. Eso hace que, cuando uno duda, otro contagie confianza. Julio Bresso, experto en desarrollo de líderes, indica a nuestro diario que el diferencial de la Selección respecto de otros elencos es que no entraron en la grieta. Según el consultor, Messi ha evolucionado en ese rol de líder, pero más profunda ha sido la tarea de Scaloni, de seleccionar tal vez no al mejor, sino al más apto en un puesto, optando por las personas que pueden encastrar en el esquema. “La gran virtud del entrenador, que debería replicarse en las empresas, es saber escuchar; no le interesa ganar la discusión. Cuando Cuti o Paredes les habla, Scaloni piensa en cómo aplicarlo. Y eso pasa poco en el mundo de las empresas”, indica. Así, en las organizaciones, “aquellos que las conducen suelen manejar equipos sin escuchar a los colaboradores que, en definitiva, son quienes lo sostienen”, acota Bresso.
Entrenador organizacional, Israel Cinman define que los partidos importantes no se ganan cuando todo sale bien, sino cuando la adversidad se interpone en el camino. “Muchos se rinden cinco minutos antes de que te llegue la oportunidad y no enfrentan a los verdaderos rivales: el miedo, la resignación y la comodidad”, señala. Tirador complementa que, en un contexto desfavorable, un equipo observa que si su líder no baja los brazos, vale la pena intentarlo. El líder es el que logra sostener la calma, transmitir confianza y mantener vivo el propósito cuando el equipo siente que ya no hay posibilidades, dice. Tal como sucede con la Selección Argentina de Fútbol, un caso de éxito que puede aplicarse a las empresas.
Scaloni
El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni exterioriza un nivel de escucha inusual y horizontaliza ese atributo, según Israel Cinman. Así, “el DT genera respeto más que jerarquía y conectándose con una emoción que impregna permiso a los demás”. Aparte de respetar a los adversarios transmite un manto de señority no visto en nuestra cultura, acota.
“El Dibu”
Emiliano “Dibu” Martínez representa el liderazgo que los expertos llaman “de niños” con el que se intenta transmutar los problemas en un juego hacia la resolución de las tensiones naturales de cualquier competición. “De esa manera -señala Cinman- intenta generar cercanía con y entre los otros para alcanzar el objetivo sin que implique desgaste del grupo”.
Messi
Según el entrenador organizacional, Israel Cinman, Lionel Messi se posiciona como líder del equipo desde el servicio, aunque los compañeros quieran servirlo a él. Su liderazgo fue evolucionando a lo largo de los mundiales, dice el consultor Julio Bresso: desde aquel joven callado que miraba el piso al experimentado líder que se pone al frente de la adversidad para superarla.
“El Cuti”
Cristian “Cuti” Romero denota, en cada presentación, como el típico liderazgo gladiador, es decir, aquel que desde la defensa contribuye a que el resto del equipo se sienta cómodo. Cinman indica, en ese sentido, que “el Cuti” multitasking posicional y coraje y eso es lo que le transmite al grupo desde una posición difícil, de último hombre en el equipo.
Paredes
Leandro Paredes transmite la seguridad de un líder que para la pelota cuando el grupo se desespera, que habla en los momentos difíciles y pone el cuerpo para que los otros integrantes del equipo se luzcan. El mediocampista complementa la visión del creador de juego, cubriéndole las espaldas y jugándose en las posiciones donde observa que puede haber necesidad de refuerzo.
Cuatro atributos, según Israel Cinman
1- Liderazgo es crear un mundo donde la gente quiera pertenecer apasionadamente.
2- El liderazgo colectivo impera como CULTURA. Que es el típico liderazgo de la nueva era donde la horizontalizacion es ley.
3- El liderazgo Ágil. Donde la lectura veloz del contexto habilita a operar a todo lo que da.
4- La gestión del estado de ánimo es un vector y la velocidad del tiempo de metabolizar un error paga dividendo.