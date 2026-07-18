La dura historia de Rodrigo De Paul y el homenaje a su abuelo que emociona en cada partido

El volante, de 32 años, nunca ocultó que el fútbol fue mucho más que una pasión. Según contó en distintas oportunidades, se convirtió en el refugio que le permitió atravesar una infancia compleja y construir el camino que lo llevó a convertirse en futbolista profesional. "La pelota me salvó de momentos muy duros que vivía en mi casa", reconoció De Paul al recordar los primeros años de su vida.